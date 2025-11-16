Formstarka Kungälv vann mot Bäcken

Seger för Kungälv med 3–2 mot Bäcken

Kungälvs fjärde seger på de senaste fem matcherna

Erik Fogelin matchvinnare för Kungälv

Kungälv är svårslaget i U18 division 1 syd A. Mot Bäcken borta i Marconihallen på söndagen blev det seger igen. Laget vann med 3–2 (1–2, 0–0, 2–0) och har nu fyra segrar i rad.

Erik Fogelin stod för Kungälvs avgörande mål 16.39 in i tredje perioden.

Hanhals J18 nästa för Kungälv

Kungälv tog ledningen i början av första perioden genom Dexter Boquist.

Därefter fixade Bäckens Hannes Ekdahl att laget vände underläge till ledning med 2–1, med två raka mål.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. 7.37 in i tredje perioden slog Ivar Lindegren till framspelad av Kevin Englis Mattiasson och kvitterade.

Efter 16.39 slog Erik Fogelin till på pass av Malte Herlitz och Noel Linnard och avgjorde matchen.

Det här var Bäckens andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Kungälvs andra uddamålsseger.

När lagen senast möttes vann Bäcken HC med 3–1.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 20 november. Då möter Bäcken Hisingen i Tuve Ishall 19.40. Kungälv tar sig an Hanhals J18 hemma 19.30.

Bäcken–Kungälv 2–3 (2–1, 0–0, 0–2)

U18 division 1 syd A, Marconihallen

Första perioden: 0–1 (1.20) Dexter Boquist (Malte Herlitz), 1–1 (8.01) Hannes Ekdahl (Melvin Mireblom, Melker Bertilsson), 2–1 (11.05) Hannes Ekdahl (Sten Aronsson, Melker Gyllenspetz Munro).

Tredje perioden: 2–2 (47.37) Ivar Lindegren (Kevin Englis Mattiasson), 2–3 (56.39) Erik Fogelin (Malte Herlitz, Noel Linnard).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bäcken: 3-0-2

Kungälv: 4-0-1

Nästa match:

Bäcken: Hisingens IK, borta, 20 november

Kungälv: Hanhals IF, hemma, 20 november