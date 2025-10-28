Formstarka KRIF Hockey J20 vann mot Tyringe

Seger för KRIF Hockey J20 med 3–2 mot Tyringe

KRIF Hockey J20:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Liam Mattsson tvåmålsskytt för KRIF Hockey J20

KRIF Hockey J20 fortsätter starkt i U20 division 1 E syd herr. När laget mötte Tyringe hemma i Soft Center Arena på tisdagen kom ännu en seger. Laget vann med 3–2 (0–0, 2–1, 1–1). I och med detta har KRIF Hockey J20 fyra segrar i rad.

Kim Strandberg matchvinnare för KRIF Hockey J20

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. KRIF Hockey J20 startade andra perioden bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Liam Mattsson innan Tyringe svarade och gjorde 2–1 genom Dexter Dolk. KRIF Hockey J20 gjorde 3–1 genom Kim Strandberg efter 15.57 i tredje perioden och kom allt närmare segern.

Tyringe reducerade dock till 3–2 genom Milo Hansen Turesson när bara tre minuter återstod att spela och skapade spänning i slutet av matchen.

Det här var KRIF Hockey J20:s andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Tyringes andra uddamålsförlust.

I tabellen innebär det här att Tyringe nu ligger på femte plats. KRIF Hockey J20 är på andra plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann KRIF Hockey med 6–3.

Fredag 31 oktober 19.00 spelar KRIF Hockey J20 borta mot Lejonet. Tyringe möter Trelleborg borta i Söderslättshallen lördag 1 november 12.30.

KRIF Hockey J20–Tyringe 3–2 (0–0, 2–1, 1–1)

U20 division 1 E syd herr, Soft Center Arena

Andra perioden: 1–0 (30.02) Liam Mattsson (Emil Petersen, Amandus Alm), 2–0 (37.14) Liam Mattsson (Ludvig Huselius, Sigge Harrysson), 2–1 (39.30) Dexter Dolk (Max Jakobsson, Sam Jakobsson).

Tredje perioden: 3–1 (55.57) Kim Strandberg (Alvin Mattsson, Sigge Harrysson), 3–2 (57.55) Milo Hansen Turesson (Neo Nilsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

KRIF Hockey J20: 4-0-1

Tyringe: 2-0-3

Nästa match:

KRIF Hockey J20: IF Lejonet, borta, 31 oktober

Tyringe: Trelleborgs IF, borta, 1 november