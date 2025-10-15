Formstarka Kalmar tog ännu en seger

Kalmar segrade – 6–2 mot Västerås

Kalmars fjärde seger på de senaste fem matcherna

Peter Diliberatore med två mål för Kalmar

Kalmar fortsätter starkt i hockeyallsvenskan. När laget mötte Västerås hemma i Hatstore Arena på onsdagen kom ännu en seger. Laget vann med 6–2 (0–0, 3–0, 3–2). I och med detta har Kalmar fyra segrar i rad.

Kalmars fina hemmaform håller i sig. Segern var femte raka i Hatstore Arena.

Peter Diliberatore gjorde två mål för Kalmar

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Kalmar stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 3–0. Kalmar dominerade i tredje perioden. Laget vann perioden och matchen med 6–2.

Peter Diliberatore gjorde två mål för Kalmar och ett målgivande pass.

Kalmar möter Nybro i nästa match borta fredag 17 oktober 19.00. Västerås möter samma dag AIK hemma.

Kalmar–Västerås 6–2 (0–0, 3–0, 3–2)

Hockeyallsvenskan, Hatstore Arena

Andra perioden: 1–0 (23.01) Peter Diliberatore (Arvid Westlin), 2–0 (24.37) Andrew Vanderbeck, 3–0 (34.12) Peter Diliberatore (Tobias Aronsson, Eddie Levin).

Tredje perioden: 3–1 (41.25) Carl Jakobsson (Karl Annborn, Svante Sjödin), 4–1 (45.42) George Diaco (Peter Diliberatore), 5–1 (48.44) Matt Fonteyne (Matthew Struthers), 6–1 (54.11) Jesper Lindén (Andrew Vanderbeck, Samuel Jonsson), 6–2 (57.08) Oskar Kvist.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalmar: 4-1-0

Västerås: 2-1-2

Nästa match:

Kalmar: Nybro Vikings IF, borta, 17 oktober

Västerås: AIK, hemma, 17 oktober