Formstarka Kalix tog ny seger mot Sundsvall

Kalix segrade – 3–2 mot Sundsvall

Kalix nionde seger på de senaste tio matcherna

Elias Elomaa matchvinnare för Kalix

Kalix är svårstoppade för tillfället. När laget mötte Sundsvall hemma i Part Arena på söndagen blev det ännu en seger. Slutresultatet 3–2 (1–0, 2–1, 0–1) innebär att Kalix nu har fem segrar i följd i hockeyettan norra.

Därmed har Kalix sex raka segrar på hemmaplan.

Kalix–Sundsvall – mål för mål

Andrew Suriyuth gjorde 1–0 till Kalix efter 17.07.

Kalix gjorde två snabba mål tidigt i andra perioden och gick från 1–0 till 3–0, målen av Filip Runbjer och Elias Elomaa, vilket avgjorde matchen.

Sundsvall reducerade dock till 3–1 genom Martin Arpe efter 11.06 av perioden.

Ludvig Westerlund såg till att Sundsvall reducerade igen efter 2.37 i tredje perioden på pass av Emil Lindblom och Oliver Sundberg. 3–2-målet blev matchens sista.

Det här betyder att Kalix nu ligger på åttonde plats i tabellen och Sundsvall är på fjärde plats. Ett fint lyft för Kalix som låg på 13:e plats så sent som den 13 december.

Nästa motstånd för Kalix är Örnsköldsvik Hockey. Lagen möts söndag 11 januari 16.00 i Skyttishallen. Sundsvall tar sig an Örnsköldsvik Hockey hemma onsdag 7 januari 19.00.

Kalix–Sundsvall 3–2 (1–0, 2–1, 0–1)

Hockeyettan norra, Part Arena

Första perioden: 1–0 (17.07) Andrew Suriyuth.

Andra perioden: 2–0 (22.36) Filip Runbjer (Oscar Kohlström, Elias Elomaa), 3–0 (23.35) Elias Elomaa (Kie Vähäkangas, Filip Runbjer), 3–1 (31.06) Martin Arpe (Axel Abrahamsson).

Tredje perioden: 3–2 (42.37) Ludvig Westerlund (Emil Lindblom, Oliver Sundberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalix: 5-0-0

Sundsvall: 3-0-2

Nästa match:

Kalix: Örnsköldsvik Hockey, borta, 11 januari 16.00

Sundsvall: Örnsköldsvik Hockey, hemma, 7 januari 19.00