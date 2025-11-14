Formstarka Hovås tog ny seger mot Kållered

Hovås segrade – 6–3 mot Kållered

Lucas Forsmark avgjorde för Hovås

Tredje raka segern för Hovås

Hovås är svårstoppade för tillfället. När laget mötte Kållered hemma i Askims Ishall på fredagen blev det ännu en seger. Slutresultatet 6–3 (2–2, 2–1, 2–0) innebär att Hovås nu har tre segrar i följd i U20 division 1 A syd herr, efter att tidigare haft en tuff trend.

Hovås–Kållered – mål för mål

Hovås tog ledningen i början av första perioden genom Erik Hammarström.

Kållered kvitterade till 1–1 genom Elliot Börjesson tidigt i matchen.

Hovås gjorde 2–1 genom Erik Hammarström som gjorde sitt andra mål efter 9.59.

Kållered gjorde 2–2 genom Vladyslav Svirchevskyi efter 19.47. Kållered tog ledningen med 2–3 genom Isak De Vrij efter 8.15 i andra perioden.

Philip Hamilton och Lucas Forsmark gjorde att Hovås vände till underläget till ledning med 4–3. Även i tredje perioden var det Hovås som var starkast och gick från 4–3 till 6–3 genom två snabba mål i mitten av perioden av Lucas Forsmark och Philip Hamilton.

Hovås Philip Hamilton stod för två mål och ett assist.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Hovås med 23–36 och Kållered med 30–21 i målskillnad.

Med två omgångar kvar är Hovås på fjärde plats i tabellen medan Kållered fortfarande leder serien, ett poäng före Mölndal.

Lagens första möte för säsongen vann Hovås HC med 7–5.

I nästa match, tisdag 18 november möter Hovås Järnbrotts HK hemma i Askims Ishall 20.00 medan Kållered spelar hemma mot Hisingen 19.30.

Hovås–Kållered 6–3 (2–2, 2–1, 2–0)

U20 division 1 A syd herr, Askims Ishall

Första perioden: 1–0 (2.10) Erik Hammarström (Kevin Hammarström), 1–1 (3.31) Elliot Börjesson (Jonathan Johansson, Karl Lundh), 2–1 (9.59) Erik Hammarström (Kevin Hammarström, Julian Björk), 2–2 (19.47) Vladyslav Svirchevskyi (Elliot Börjesson, Karl Lundh).

Andra perioden: 2–3 (28.15) Isak De Vrij (Hugo Dahlöf, Martin Kresac), 3–3 (30.11) Philip Hamilton (David Düring, Carl Virdung Borén), 4–3 (32.25) Lucas Forsmark (Philip Hamilton, Carl Virdung Borén).

Tredje perioden: 5–3 (48.01) Lucas Forsmark (Oscar Calais, Elias Gianello), 6–3 (52.14) Philip Hamilton (Wilhelm Nyström, Oscar Calais).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hovås: 3-0-2

Kållered: 3-0-2

Nästa match:

Hovås: Järnbrotts HK, hemma, 18 november

Kållered: Hisingens IK, hemma, 18 november