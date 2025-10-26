Formstarka Helsingborg vann mot Jonstorp

Helsingborg vann med 3–1 mot Jonstorp

Helsingborgs sjätte seger på de senaste sex matcherna

Noah Roos med två mål för Helsingborg

Helsingborg fortsätter starkt i U18 division 1 syd C herr. När laget mötte Jonstorp borta i Jonstorps Ishall på söndagen kom ännu en seger. Laget vann med 3–1 (2–1, 0–0, 1–0). I och med detta har Helsingborg sex segrar i rad.

Noah Roos med två mål för Helsingborg

Helsingborg tog ledningen i början av första perioden genom Noah Roos.

Jonstorp kvitterade till 1–1 genom Sixten Medin efter 10.02.

Efter 13.33 i matchen gjorde Helsingborg 1–2 genom Noah Roos som gjorde sitt andra mål.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. 6.01 in i tredje perioden slog Jonathan Navström till på pass av Jakob Haraldsson och ökade ledningen. 1–3-målet blev matchens sista.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 30 november i Olympiarinken.

Jonstorp tar sig an Limhamn i nästa match borta söndag 2 november 14.00. Helsingborg möter samma dag 13.00 Mörrums GoIS J18 hemma.

Jonstorp–Helsingborg 1–3 (1–2, 0–0, 0–1)

U18 division 1 syd C herr, Jonstorps Ishall

Första perioden: 0–1 (2.26) Noah Roos (Felix Data), 1–1 (10.02) Sixten Medin (David Hammarstedt, Max Börjesson), 1–2 (13.33) Noah Roos (Felix Data, Adrian Sonesson).

Tredje perioden: 1–3 (46.01) Jonathan Navström (Jakob Haraldsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Jonstorp: 3-0-2

Helsingborg: 5-0-0

Nästa match:

Jonstorp: Limhamn HK, borta, 2 november

Helsingborg: Mörrums GoIS IK, hemma, 2 november