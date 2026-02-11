Formstarka Häradsbygden vann mot Lindlöven

Häradsbygden vann med 3–1 mot Lindlöven

Häradsbygdens nionde seger på de senaste tio matcherna

Ludwig Bergström matchvinnare för Häradsbygden

Segertåget fortsätter för Häradsbygden. Mot Lindlöven på hemmaplan i Clas Ohlson Foundation Arena på onsdagen blev det seger igen. Laget vann med 3–1 (0–0, 1–0, 2–1) och har nu sju segrar i rad i U20 division 1 västra A herr.

Häradsbygden hade förlorat de senaste fyra mötena mot Lindlöven inför dagens möte.

Skutskär J20 nästa för Häradsbygden

Den första perioden slutade mållös.

1.47 in i andra perioden gjorde Häradsbygden 1–0 genom Theodor Netz-Åkesson på passning från Atle Kjellnäs och Liam Karlsson.

Häradsbygden utökade ledningen genom Ludwig Bergström efter 50 sekunder i tredje perioden.

Lindlöven reducerade dock till 2–1 genom Lukas Ytter efter 10.24 av perioden.

Häradsbygden kunde dock avgöra till 3–1 med 5.04 kvar av matchen genom Liam Karlsson.

Häradsbygden ligger på andra plats i tabellen efter matchen medan Lindlöven är på fjärde plats.

När lagen möttes senast vann Lindlöven med 3–2.

I nästa match möter Häradsbygden Skutskär J20 hemma på lördag 14 februari 12.00. Lindlöven möter Kvarnsveden/Borlänge lördag 21 februari 12.00 hemma.

Häradsbygden–Lindlöven 3–1 (0–0, 1–0, 2–1)

U20 division 1 västra A herr, Clas Ohlson Foundation Arena

Andra perioden: 1–0 (21.47) Theodor Netz-Åkesson (Atle Kjellnäs, Liam Karlsson).

Tredje perioden: 2–0 (40.50) Ludwig Bergström (Milton Rosengren, Theodor Netz-Åkesson), 2–1 (50.24) Lukas Ytter (Wiggo Centervad, Anton Larsson), 3–1 (54.56) Liam Karlsson (Atle Kjellnäs, Colin Malmberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Häradsbygden: 5-0-0

Lindlöven: 3-0-2

Nästa match:

Häradsbygden: Skutskärs SK U23, hemma, 14 februari 12.00

Lindlöven: Säters IF/SSIF/Kvarnsvedens GoIF IK/Björbo IF/Borlänge U23, hemma, 21 februari 12.00