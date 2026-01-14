Formstarka Haparanda vann mot Brooklyn Tigers UHF U18

Haparanda vann med 6–3 mot Brooklyn Tigers UHF U18

Eemeli Posti gjorde två mål för Haparanda

Eemil Jokitalo matchvinnare för Haparanda

Haparanda är svårslaget i U18 division 1 norra A fortsättning herr. Mot Brooklyn Tigers UHF U18 på hemmaplan i Norra Finans Arena på onsdagen blev det seger igen. Laget vann med 6–3 (4–0, 2–2, 0–1) och har nu fyra segrar i rad.

Haparandas Eemeli Posti tvåmålsskytt

Haparanda stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 4–0.

Brooklyn Tigers UHF U18 reducerade dock till både 4–1 och 4–2 genom David Blanck och Karl Gyllemalm i andra perioden.

Haparanda gjorde dock två snabba mål i andra perioden och gick från 4–2 till 6–2, målen av Artturi Moilanen och Eemeli Posti. Det rycket avgjorde matchen.

10.44 in i tredje perioden nätade Brooklyn Tigers UHF U18:s Alfred Söderholm på pass av Karl Gyllemalm och Philip Larsson och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Brooklyn Tigers UHF U18.

Eemeli Posti gjorde två mål för Haparanda och spelade dessutom fram till ett mål.

Haparanda har nu tolv poäng efter fyra spelade matcher medan Brooklyn Tigers UHF U18 är utan poäng efter två matcher.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Brooklyn Tigers UHF vunnit.

I nästa omgång har Haparanda Brooklyn Tigers HF U18 hemma i Norra Finans Arena, torsdag 22 januari 19.30. Brooklyn Tigers UHF U18 spelar hemma mot Brooklyn Tigers HF U18 tisdag 20 januari 19.30.

Haparanda–Brooklyn Tigers UHF U18 6–3 (4–0, 2–2, 0–1)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Norra Finans Arena

Första perioden: 1–0 (5.22) Väinö Alakokkare (Eemeli Posti), 2–0 (15.54) Arttu Hildén (Oskar Keisu, Mirco Järvenpää), 3–0 (16.27) Eemeli Posti (Patrik Pohjanen), 4–0 (19.51) Eemil Jokitalo (Emil Ahola, Paavo Pukero).

Andra perioden: 4–1 (23.36) David Blanck (Eric Keisu Blomstedt), 4–2 (29.07) Karl Gyllemalm (Wilmer Nilsson, David Blanck), 5–2 (34.22) Artturi Moilanen (Arttu Hildén, Jonne Kolehmainen), 6–2 (35.25) Eemeli Posti (Emil Ahola, Eetu Huttunen).

Tredje perioden: 6–3 (50.44) Alfred Söderholm (Karl Gyllemalm, Philip Larsson).

Nästa match:

Haparanda: Brooklyn Tigers HF, hemma, 22 januari 19.30

Brooklyn Tigers UHF U18: Brooklyn Tigers HF, hemma, 20 januari 19.30