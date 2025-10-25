Formstarka Frölunda vann mot Luleå

Frölunda vann med 3–0 mot Luleå

Frölundas åttonde seger på de senaste nio matcherna

Frölundas Jere Innala tremålsskytt

0–3 (0–1, 0–1, 0–1) blev resultatet när Luleå och Frölunda möttes i Coop Norrbotten Arena på lördagen. I och med detta har Frölunda fem raka segrar i SHL.

Rögle nästa för Frölunda

Jere Innala gjorde 1–0 till Frölunda efter tio minuter på pass av Arttu Ruotsalainen och Linus Högberg. Efter 1.42 i andra perioden nätade Jere Innala återigen framspelad av Henrik Tömmernes och gjorde 0–2. Till slut kom också 0–3-målet genom Jere Innala assisterad av Arttu Ruotsalainen och Henrik Tömmernes efter 11.05 i tredje perioden.

Jere Innala gjorde tre mål för Frölunda.

Resultatet innebär att Luleå ligger kvar på åttonde plats och Frölunda toppar tabellen.

Tisdag 28 oktober 19.00 möter Luleå Skellefteå AIK borta i Skellefteå Kraft Arena medan Frölunda spelar borta mot Rögle.

Luleå–Frölunda 0–3 (0–1, 0–1, 0–1)

SHL, Coop Norrbotten Arena

Första perioden: 0–1 (10.13) Jere Innala (Arttu Ruotsalainen, Linus Högberg).

Andra perioden: 0–2 (21.42) Jere Innala (Henrik Tömmernes).

Tredje perioden: 0–3 (51.05) Jere Innala (Arttu Ruotsalainen, Henrik Tömmernes).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå: 3-0-2

Frölunda: 5-0-0

Nästa match:

Luleå: Skellefteå AIK, borta, 28 oktober

Frölunda: Rögle BK, borta, 28 oktober