Formstarka Dalen vann mot Nässjö

Dalen vann med 8–4 mot Nässjö

Dalens sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Dalens Royce Nundahl tremålsskytt

Dalen är svårstoppat för tillfället. När laget mötte Nässjö borta i Höglandsrinken på tisdagen blev det ännu en seger. Slutresultatet 4–8 (2–3, 2–2, 0–3) innebär att Dalen nu har sex segrar i följd i U20 division 1 C syd herr.

Vidar Lindström blev matchvinnare

Dalen var vassast i första perioden som laget vann med 3–2.

Andra perioden slutade 2–2 och ställningen efter två perioder var 4–5.

Även i tredje perioden var Dalen starkast och gick från 4–5 till 4–8 genom två mål av Royce Nundahl och ett mål av Jonathan Sagemar och avgjorde matchen.

Vidar Lindström gjorde ett mål för Dalen och spelade fram till tre mål, Royce Nundahl gjorde tre mål och Jonathan Sagemar stod för tre poäng, varav två mål.

För Nässjö gör resultatet att man nu ligger på femte plats i tabellen medan Dalen är på tredje plats.

Lagens första möte för säsongen vann Nässjö HC med 4–3 efter att matchen gått till förlängning .

Lördag 15 november 16.00 spelar Nässjö borta mot Mighty Ravens. Dalen möter Västervik hemma i Smedjehov fredag 7 november 19.10.

Nässjö–Dalen 4–8 (2–3, 2–2, 0–3)

U20 division 1 C syd herr, Höglandsrinken

Första perioden: 1–0 (2.10) Kalle Westerström (William Svärd), 1–1 (10.39) Olle Almqvist (Felix Svensson, Isac Thunblom), 2–1 (15.40) Sigge Eriksson (Viktor Svanberg), 2–2 (15.58) Felix Svensson (Isac Thunblom), 2–3 (19.44) Royce Nundahl (Vidar Lindström, Leo Serup).

Andra perioden: 2–4 (28.03) Jonathan Sagemar (Vidar Lindström), 3–4 (31.41) Hugo Friman, 3–5 (33.55) Vidar Lindström (Jonathan Sagemar, Olle Halvardsson), 4–5 (36.29) Oscar Eriksson (Hugo Friman).

Tredje perioden: 4–6 (45.13) Royce Nundahl (Olle Halvardsson), 4–7 (56.39) Jonathan Sagemar (Anton Rydqvist, Vidar Lindström), 4–8 (56.53) Royce Nundahl (Luka Nikolic, Leo Serup).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nässjö: 2-0-3

Dalen: 5-0-0

Nästa match:

Nässjö: Linköpings Mighty Ravens, borta, 15 november

Dalen: Västerviks IK, hemma, 7 november