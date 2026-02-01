Formstarka Bodens HF tog ny seger mot Väsby IK HK

Seger för Bodens HF med 4–1 mot Väsby IK HK

Bodens HF:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Alexander Wallin tvåmålsskytt för Bodens HF

Bodens HF är svårstoppade för tillfället. När laget mötte Väsby IK HK hemma i Hive Arena på söndagen blev det ännu en seger. Slutresultatet 4–1 (0–1, 3–0, 1–0) innebär att Bodens HF nu har sju segrar i följd i hockeyettan norra.

Bodens HF hade förlorat de senaste fyra mötena mot Väsby IK HK inför dagens möte.

Därmed har Bodens HF tio raka segrar på hemmaplan.

Alexander Wallin tvåmålsskytt för Bodens HF

Väsby IK HK startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 26 sekunder slog Max Kardevall till på pass av Alexander Popovic och Filip Rydström.

Bodens HF gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 0–1 till ledning med 3–1 inom bara 3.31.

Elias Callgren stod för målet när laget punkterade matchen med ett 4–1-mål med 1.39 kvar att spela med assist av Alexander Wallin.

Alexander Wallin gjorde två mål för Bodens HF och ett målgivande pass.

Väsby IK HK:s nya tabellposition är 13:e plats medan Bodens HF är på fjärde plats.

I nästa match möter Bodens HF Norrtälje hemma på lördag 7 februari 16.00. Väsby IK HK möter Borlänge onsdag 4 februari 19.00 hemma.

Bodens HF–Väsby IK HK 4–1 (0–1, 3–0, 1–0)

Hockeyettan norra, Hive Arena

Första perioden: 0–1 (0.26) Max Kardevall (Alexander Popovic, Filip Rydström).

Andra perioden: 1–1 (21.50) Wille Åström (Joshua Laframboise), 2–1 (22.48) Alexander Wallin (Simon Andersson, Elias Callgren), 3–1 (25.21) Alexander Wallin (Gustav Hedberg).

Tredje perioden: 4–1 (58.21) Elias Callgren (Alexander Wallin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bodens HF: 5-0-0

Väsby IK HK: 1-0-4

Nästa match:

Bodens HF: Norrtälje IK, hemma, 7 februari 16.00

Väsby IK HK: Borlänge HF, hemma, 4 februari 19.00