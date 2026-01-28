Formstarka Almtuna vann mot Troja-Ljungby

Almtuna-seger med 5–2 mot Troja-Ljungby

Almtunas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Albin Eriksson matchvinnare för Almtuna

Almtuna och Troja-Ljungby möttes på onsdagen i Upplandsbilforum Arena. Almtuna hade tre vinster i rad i hockeyallsvenskan inför matchen – och vann nu på nytt. Matchen slutade 5–2 (1–0, 1–0, 3–2).

Almtuna–Troja-Ljungby – mål för mål

Almtuna började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 1.25 slog Anton Ohlsson till framspelad av William Proos.

Efter 4.54 i andra perioden nätade William Håkansson på pass av Oskar Asplund och Lucas Stockselius och gjorde 2–0.

Almtuna vann också tredje perioden 3–2 och matchen slutade 5–2.

Nästa motstånd för Almtuna är AIK. Troja-Ljungby tar sig an Bik Karlskoga hemma. Båda matcherna spelas fredag 30 januari 19.00.

Almtuna–Troja-Ljungby 5–2 (1–0, 1–0, 3–2)

Hockeyallsvenskan, Upplandsbilforum Arena

Första perioden: 1–0 (1.25) Anton Ohlsson (William Proos).

Andra perioden: 2–0 (24.54) William Håkansson (Oskar Asplund, Lucas Stockselius).

Tredje perioden: 3–0 (50.00) Albin Eriksson (Lukas Smith, Edvin Hammarlund), 3–1 (54.41) Filip Lennström (Linus Skager), 4–1 (56.07) Melvin Wersäll (Lukas Smith, Victor Aronsson), 4–2 (57.21) Arvils Bergmanis (Lucas Käkelä), 5–2 (59.55) Leon Lerebäck.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Almtuna: 4-1-0

Troja-Ljungby: 2-0-3

Nästa match:

Almtuna: AIK, borta, 30 januari 19.00

Troja-Ljungby: BIK Karlskoga, hemma, 30 januari 19.00