Förlustsviten bruten för Vegas – efter 4–1 mot St Louis

Vegas-seger med 4–1 mot St Louis

Braeden Bowman matchvinnare för Vegas

Andra förlusten i rad för St Louis

1–4 (0–2, 0–1, 1–1) slutade matchen i NHL mellan St Louis och gästande Vegas. Det betyder att Vegas äntligen bröt sin svit med fyra raka förluster.

St Louis–Vegas – mål för mål

Vegas gjorde 0–1 efter 13 minuters spel.

Efter 14.58 gjorde laget 0–2 när Braeden Bowman slog till. Efter 36 sekunder i andra perioden slog Noah Hanifin till framspelad av Zach Whitecloud och Reilly Smith och gjorde 0–3. 11.45 in i tredje perioden nätade Vegas Tomas Hertl på pass av Pavel Dorofejev och ökade ledningen.

15.57 in i perioden slog Philip Broberg till på pass av Robert Thomas och Jimmy Snuggerud och reducerade. Men mer än så orkade St Louis inte med.

St Louis har två vinster och tre förluster och 15–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Vegas har en vinst och fyra förluster och 15–18 i målskillnad.

St Louis tar sig an Toronto i nästa match borta onsdag 19 november 01.00.

St Louis–Vegas 1–4 (0–2, 0–1, 1–1)

NHL, Enterprise Center

Första perioden: 0–1 (13.05) Brandon Saad (Reilly Smith, Brett Howden), 0–2 (14.58) Braeden Bowman.

Andra perioden: 0–3 (20.36) Noah Hanifin (Zach Whitecloud, Reilly Smith).

Tredje perioden: 0–4 (51.45) Tomas Hertl (Pavel Dorofejev), 1–4 (55.57) Philip Broberg (Robert Thomas, Jimmy Snuggerud).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

St Louis: 2-2-1

Vegas: 1-2-2

Nästa match:

St Louis: Toronto Maple Leafs, borta, 19 november

Vegas: Minnesota Wild, borta, 17 november