Förlustsviten bruten för Skellefteå AIK U20 – efter 6–3 mot AIK

Skellefteå AIK U20 vann med 6–3 mot AIK

Linus Debou Rudslätt matchvinnare för Skellefteå AIK U20

Andra raka förlusten för AIK

6–3 (2–0, 1–2, 3–1) slutade matchen i U20 nationell norra mellan Skellefteå AIK U20 och gästande AIK. Det betyder att Skellefteå AIK U20 äntligen bröt sin svit med fem raka förluster.

Luleå nästa för Skellefteå AIK U20

Linus Debou Rudslätt gjorde 1–0 till Skellefteå AIK U20 efter bara 1.06 med assist av Viktor Klingsell och Zeb Lindgren.

Efter 15.18 gjorde laget 2–0 när Noel Ingelsson hittade rätt assisterad av Viktor Klingsell.

AIK reducerade dock till 2–1 genom Petr Minar efter 5.48 av perioden.

Efter 12.11 i andra perioden gjorde Skellefteå AIK U20 3–1 genom Viktor Klingsell och tog ett rejält grepp om matchen.

AIK gjorde 3–2 genom Mattias Nyberg med 2.27 kvar att spela av perioden.

AIK kvitterade också till 3–3 genom Mattias Nyberg i början av tredje perioden i tredje perioden.

Skellefteå AIK U20 stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 3–3 till 6–3 på bara 6.31. Skellefteå AIK U20 tog därmed en klar seger.

Skellefteå AIK U20:s Viktor Klingsell stod för två mål och tre assists. Elliot Sigrell hade tre assists för AIK.

För Skellefteå AIK U20 gör resultatet att man nu ligger på fjärde plats i tabellen medan AIK är på nionde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Skellefteå vunnit.

Fredag 5 december 19.00 spelar Skellefteå AIK U20 borta mot Luleå. AIK möter Mora hemma i Ulriksdals IP lördag 6 december 12.00.

Skellefteå AIK U20–AIK 6–3 (2–0, 1–2, 3–1)

U20 nationell norra, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 1–0 (1.06) Linus Debou Rudslätt (Viktor Klingsell, Zeb Lindgren), 2–0 (15.18) Noel Ingelsson (Viktor Klingsell).

Andra perioden: 2–1 (25.48) Petr Minar (Elliot Sigrell), 3–1 (32.11) Viktor Klingsell, 3–2 (37.33) Mattias Nyberg (Elliot Sigrell, Patrik Jernfalk).

Tredje perioden: 3–3 (44.58) Mattias Nyberg (Elliot Sigrell), 4–3 (52.55) Linus Debou Rudslätt (Viktor Klingsell, Zeb Lindgren), 5–3 (58.43) Isak Bjuhr, 6–3 (59.26) Viktor Klingsell (Theo Landström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK U20: 1-0-4

AIK: 1-1-3

Nästa match:

Skellefteå AIK U20: Luleå HF, borta, 5 december

AIK: Mora, hemma, 6 december