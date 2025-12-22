Förlustsviten bruten för Pittsburgh – efter 4–3 mot Montreal

Pittsburgh vann med 4–3 efter straffar

Pittsburghs 15:e seger för säsongen

Pittsburgh nu sjunde, Montreal på andra plats

4–3 efter straffar slutade matchen i NHL mellan Pittsburgh och gästande Montreal. Det betyder att Pittsburgh äntligen bröt sin svit med åtta raka förluster.

Toronto nästa för Pittsburgh

Resultatet innebär att Pittsburgh ligger kvar på sjunde plats i Metropolitan division och Montreal på andra plats i Atlantic division.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Montreal Canadiens vunnit.

Pittsburgh tar sig an Toronto i nästa match borta tisdag 23 december 22.00. Montreal möter Boston borta onsdag 24 december 01.00.