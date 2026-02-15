Förlustsviten bruten för Norrtälje – efter 3–2 mot Borlänge

Norrtälje segrade – 3–2 mot Borlänge

Dennis Björkman avgjorde för Norrtälje

Andra förlusten i rad för Borlänge

3–2 (2–0, 0–2, 1–0) slutade matchen i hockeyettan norra mellan Norrtälje och gästande Borlänge. Det betyder att Norrtälje äntligen bröt sin svit med fyra raka förluster.

– Nu var det gamla NIK som åkte ut på isen. Riktigt skönt att vi hittade en bra prestation här idag, kommenterade Norrtäljes huvudtränare Anders Söderström.

Falu IF nästa för Norrtälje

Linus Hedlund gjorde 1–0 till Norrtälje efter 5.43. Laget gjorde 2–0 genom Melker Kull efter 11.10.

Efter 6.12 i andra perioden slog Leon Cadei till på pass av Erik Olhans-Lind och Joel Jonsson och reducerade åt Borlänge. Eric Hultgren gjorde dessutom 2–2 efter 15.58 framspelad av Tim Palmberg och Erik Olhans-Lind.

7.36 in i tredje perioden nätade Norrtäljes Dennis Björkman framspelad av Oliver Ödman-Hadzinikolic och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 3–2.

För Norrtälje gör resultatet att man nu ligger på 14:e plats i tabellen medan Borlänge är på femte plats. Ett tapp för Norrtälje som låg på tionde plats så sent som den 23 januari.

På söndag 22 februari 16.00 spelar Norrtälje borta mot Falu IF och Borlänge borta mot Sundsvall.

Hockeyettan norra, Roslagens Sparbank Arena

Första perioden: 1–0 (5.43) Linus Hedlund, 2–0 (11.10) Melker Kull.

Andra perioden: 2–1 (26.12) Leon Cadei (Erik Olhans-Lind, Joel Jonsson), 2–2 (35.58) Eric Hultgren (Tim Palmberg, Erik Olhans-Lind).

Tredje perioden: 3–2 (47.36) Dennis Björkman (Oliver Ödman-Hadzinikolic).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Norrtälje: 1-0-4

Borlänge: 3-0-2

Nästa match:

Norrtälje: Falu IF, borta, 22 februari 16.00

Borlänge: IF Sundsvall Hockey, borta, 22 februari 16.00