Förlustsviten bruten för Järna – efter 4–3 mot Vallentuna

Järna vann med 4–3 mot Vallentuna

Marcus Söderman avgjorde för Järna

Vallentunas andra raka förlust

3–4 (1–1, 0–2, 2–1) slutade matchen i U18 allettan östra fortsättningsserie mellan Vallentuna och gästande Järna. Det betyder att Järna äntligen bröt sin svit med fem raka förluster.

– Tja… Det var väl vår tur att vinna. Sjuk bra arbetsinsats av alla i dag. Hatten av för Elias i kassen som står för seriens vassaste räddning i slutet när Vallentuna trycker på. Vi nöjer oss så. Ny match, nya förutsättningar, kommenterade Järnas lagledare Tom Carlsson.

Nyköping nästa för Järna

Arvid Lindroth gav gästerna Järna ledningen efter 6.42 på passning från Nick Kronholm. 1–1 kom efter 14.57 när Charlie Bergqvist hittade rätt på pass av Rune Af Sandberg och Elton Cegrell.

Efter 18.52 i andra perioden slog Isac Ljungcrantz till framspelad av Buster Pers och gav Järna ledningen. Buster Pers gjorde dessutom 1–3 efter 19.29 på pass av Maliik Hellqvist Ekendahl och Isac Ljungcrantz.

Järna ökade ledningen till 1–4 genom Marcus Söderman efter 0.26 i tredje perioden.

Vallentuna reducerade förvisso genom två mål av Rune Af Sandberg men närmare än 3–4 kom inte Vallentuna.

Buster Pers gjorde ett mål för Järna och spelade fram till två mål. Rune Af Sandberg gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål för Vallentuna.

Det här var fjärde mötet mellan Vallentuna och Järna den här säsongen. Vallentuna Hockey har tagit två segrar före den här matchen. Järna SK vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Vallentuna tar sig an IK Göta i nästa match borta torsdag 19 februari 20.00. Järna möter samma dag 19.30 Nyköping borta.

Vallentuna–Järna 3–4 (1–1, 0–2, 2–1)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Vallentuna Ishall

Första perioden: 0–1 (6.42) Arvid Lindroth (Nick Kronholm), 1–1 (14.57) Charlie Bergqvist (Rune Af Sandberg, Elton Cegrell).

Andra perioden: 1–2 (38.52) Isac Ljungcrantz (Buster Pers), 1–3 (39.29) Buster Pers (Maliik Hellqvist Ekendahl, Isac Ljungcrantz).

Tredje perioden: 1–4 (40.26) Marcus Söderman (Buster Pers, Hugo Ekström Söderström), 2–4 (44.10) Rune Af Sandberg (Alvin Ferm, Charlie Bergqvist), 3–4 (53.43) Rune Af Sandberg (Elton Cegrell).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vallentuna: 1-0-4

Järna: 1-1-3

Nästa match:

Vallentuna: IK Göta, borta, 19 februari 20.00

Järna: Nyköpings SK, borta, 19 februari 19.30