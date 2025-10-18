Förlust mot Nor IK U23/Solstad HC för Grums IK 2

Nor IK U23/Solstad HC segrade – 4–3 mot Grums IK 2

Elias Assia med två mål för Nor IK U23/Solstad HC

Andra raka förlusten för Grums IK 2

Bortalaget Grums IK 2 fick se sig besegrat av Nor IK U23/Solstad HC i lördagens möte i U20 Div 1 västra B herr. 4–3 (1–0, 2–1, 1–2) slutade matchen.

Nor IK U23/Solstad HC:s Elias Assia tvåmålsskytt

Nor IK U23/Solstad HC tog ledningen efter 18.09 genom Elias Assia assisterad av Axel Magnusson. Grums IK 2 kvitterade till 1–1 genom Lukas Eckerwall i andra perioden.

Nor IK U23/Solstad HC gjorde dock två snabba mål och gick från 1–1 till 3–1. Efter 0.24 i tredje perioden ökade Nor IK U23/Solstad HC på till 4–1 på nytt genom Elias Assia.

William Nelson och Philip Wäseby reducerade två gånger om och skapade riktig nerv men närmare än 4–3 kom inte Grums IK 2.

Den 10 januari tar lagen sig an varandra igen, då i Billerudhallen.

Nästa motstånd för Grums IK 2 är Kumla. Lagen möts lördag 25 oktober 13.00 i Billerudhallen.

Nor IK U23/Solstad HC–Grums IK 2 4–3 (1–0, 2–1, 1–2)

U20 Div 1 västra B herr, Norvalla Ishall

Första perioden: 1–0 (18.09) Elias Assia (Axel Magnusson).

Andra perioden: 1–1 (28.41) Lukas Eckerwall (Alfred Holmgren), 2–1 (35.16) Ville Arvidsson, 3–1 (36.39) Hugo Westin (Montazar Aloann).

Tredje perioden: 4–1 (40.24) Elias Assia (Montazar Aloann), 4–2 (50.47) William Nelson (Lukas Eckerwall, Alfred Holmgren), 4–3 (52.03) Philip Wäseby (Alexander Jardeby, Victor Arwengrim).

Nästa match:

Grums IK 2: Kumla HC Black Bulls, hemma, 25 oktober