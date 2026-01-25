Förlust mot Lindlöven J18 trots comeback för Strömsbro

Lindlöven J18-seger med 3–2 mot Strömsbro

Wilde Wester matchvinnare för Lindlöven J18

Andra raka segern för Lindlöven J18

Strömsbro förlorade trots en comeback från underläge 2–0 till 2–2 i andra perioden mot Lindlöven J18 i U18 regional väst fortsättning vår herr i Lindehov. 3–2 (2–1, 1–1, 0–0) slutade matchen på söndagen.

Strömsbros tränare Rasmus Christensen tyckte till om matchen:

– Grabbarna var inte påkopplade och tog lång tid att hitta in i matchen. Medans Lindlöven gjorde de bra och spelar tight. Läropeng.

Lindlöven J18–Strömsbro – mål för mål

Lindlöven J18 startade matchen starkast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Sixten Manfredsson och Olle Heiche innan Strömsbro svarade och gjorde 2–1 genom Ludvig Eklund.

Oscar Wennberg kvitterade för Strömsbro tidigt i andra perioden med assist av Ludvig Eklund och Mille Thunman. Efter 10.23 i andra perioden nätade Wilde Wester framspelad av Sixten Manfredsson och Lorenzo Karlefäldt och gav Lindlöven J18 ledningen.

Tredje perioden blev mållös och Lindlöven J18 höll i sin 3–2-ledning och vann.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Lindlöven J18 med 19–15 och Strömsbro med 31–15 i målskillnad.

Det här betyder att Strömsbro ligger på femte plats i tabellen och Lindlöven J18 är på sjätte plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Strömsbro IF vunnit.

Lindlöven J18 tar sig an Borlänge i nästa match borta torsdag 29 januari 19.00. Strömsbro möter samma dag 19.30 Hudiksvall borta.

Lindlöven J18–Strömsbro 3–2 (2–1, 1–1, 0–0)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Lindehov

Första perioden: 1–0 (3.19) Sixten Manfredsson (Loke Österlund), 2–0 (14.01) Olle Heiche (Liam Ejdre, Milo Hjortsberg), 2–1 (16.47) Ludvig Eklund (Theo Bäckius, Oscar Wennberg).

Andra perioden: 2–2 (20.27) Oscar Wennberg (Ludvig Eklund, Mille Thunman), 3–2 (30.23) Wilde Wester (Sixten Manfredsson, Lorenzo Karlefäldt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lindlöven J18: 3-1-1

Strömsbro: 3-0-2

Nästa match:

Lindlöven J18: Borlänge HF, borta, 29 januari 19.00

Strömsbro: Hudiksvalls HC, borta, 29 januari 19.30