Förlust mot Kållered SK U18 trots bra start för Mölndal

Mölndal förlorade på bortaplan i U18 division 1 syd A vår mot Kållered SK U18, med 4–6 (2–0, 0–3, 2–3). Det trots en bra start på matchen för gästerna.

John Lindberg Segerholm gjorde 1–0 till gästerna Mölndal efter sex minuter på straff. Efter 9.02 gjorde Mölndal 0–2 när Hugo Liderud-Martinsson hittade rätt på passning från Christoffer Svedberg och Emanuel Rosello.

Kållered SK U18 gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 0–2 till ledning med 3–2.

Även i tredje perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 3–2 och matchen med 6–4.

Kållered SK U18:s Elias Kuhlin gjorde tre mål.

Med en omgång kvar är Kållered SK U18 på sjätte plats i tabellen medan Mölndal är på fjärde plats.

När lagen möttes senast vann Mölndal med 5–2.

Motståndare i sista omgången för Mölndal är Grästorp/Sörhaga Alingsås. Lagen möts söndag 8 mars 14.10 i Åby Ishall.

Kållered SK U18–Mölndal 6–4 (0–2, 3–0, 3–2)

U18 division 1 syd A vår, Kållereds Ishall

Första perioden: 0–1 (6.32) John Lindberg Segerholm, 0–2 (9.02) Hugo Liderud-Martinsson (Christoffer Svedberg, Emanuel Rosello).

Andra perioden: 1–2 (24.11) Gustav Bräutigam, 2–2 (27.40) Elias Kuhlin (Simon Lindgren), 3–2 (33.34) Elias Kuhlin (Valter Muthas).

Tredje perioden: 3–3 (42.45) Emanuel Rosello (John Lindberg Segerholm, Luis Lund), 4–3 (46.49) Elias Kuhlin (Charlie Blomqvist), 4–4 (47.45) Jack Arvidsson (Christoffer Svedberg, Gustav Loid), 5–4 (59.09) Elliot Börjesson (Waldus Carlsson, Gustav Corneliusson), 6–4 (59.54) Gustav Bräutigam.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kållered SK U18: 2-0-3

Mölndal: 2-0-3

Nästa match:

Mölndal: Grästorps IK/Sörhaga Alingsås HC, hemma, 8 mars 14.10