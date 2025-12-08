Förlust för Köping IF 2 efter tapp i tredje perioden

Tredje segern för Eskilstuna Linden 2

Eskilstuna Linden 2 nu åttonde, Köping IF 2 på nionde plats

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF blir nästa motstånd för Eskilstuna Linden 2

Trots en stabil insats i två perioder blev det förlust för Köping IF 2 på bortaplan mot Eskilstuna Linden 2 i U18 division 1 västra C herr. Hemmalaget Eskilstuna Linden 2 avgjorde i tredje perioden och vann med 3–2 (2–0, 0–2, 1–0).

Gustav Berg gjorde matchvinnande målet

Eskilstuna Linden 2 tog ledningen efter 14.00 genom Noel Brotö assisterad av Sigge Leffler och Gustav Berg.

Eskilstuna Linden 2 gjorde 2–0 alldeles i slutsekunderna av första perioden när Isac Lisell hittade rätt efter förarbete från Sigge Leffler och Gustav Berg.

Efter 7.18 i andra perioden slog Loke Söderberg till framspelad av Oskar Wiklund och reducerade åt Köping IF 2.

Loke Söderberg gjorde dessutom 2–2 efter 13.41 på pass av Jesper Kalijärvi.

Eskilstuna Linden 2 tog ledningen redan efter efter 3.09 i tredje perioden genom Gustav Berg. 3–2-målet blev matchens sista.

Eskilstuna Linden 2:s Gustav Berg stod för ett mål och två assists.

Förlusten var Köping IF 2:s andra uddamålsförlust.

Med två omgångar kvar är Eskilstuna Linden 2 på åttonde plats i tabellen medan Köping IF 2 är på nionde plats.

Lagens första möte för säsongen vann Eskilstuna Linden:2 med 14–2.

Nästa motstånd för Köping IF 2 är BIK Karlskoga J18. Lagen möts tisdag 9 december 19.00 i Nobelhallen.

Eskilstuna Linden 2–Köping IF 2 3–2 (2–0, 0–2, 1–0)

U18 division 1 västra C herr, Smehallen

Första perioden: 1–0 (14.00) Noel Brotö (Sigge Leffler, Gustav Berg), 2–0 (19.58) Isac Lisell (Sigge Leffler, Gustav Berg).

Andra perioden: 2–1 (27.18) Loke Söderberg (Oskar Wiklund), 2–2 (33.41) Loke Söderberg (Jesper Kalijärvi).

Tredje perioden: 3–2 (43.09) Gustav Berg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Eskilstuna Linden 2: 2-0-3

Köping IF 2: 0-0-5

Nästa match:

Köping IF 2: BIK Karlskoga:2, borta, 9 december