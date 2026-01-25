Förlust för Järfälla HC mot Älta IF trots comeback
- Älta IF segrade – 3–2 mot Järfälla HC
- Anton Wannqvist matchvinnare för Älta IF
- Tredje raka segern för Älta IF
Järfälla HC förlorade mötet med Älta IF hemma med 2–3 (0–1, 1–1, 1–1) i U18 division 1 östra A fortsättningsserie på söndagen. Det trots att laget gjorde två raka mål och kom tillbaka från underläge 0–2 till 2–2 i tredje perioden.
Järfälla HC–Älta IF – mål för mål
Gästerna Älta IF började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 3.29 slog Alfred Friedman till.
Efter 15.43 i andra perioden nätade Vilgot Erlandsson på pass av Jacob Svahn och gjorde 0–2. Järfälla HC:s Hugo Mattsson gjorde 1–2 efter 19.59 framspelad av Hugo Karlsson.
10.28 in i tredje perioden fick Charlie Carmefeldt Schill utdelning och kvitterade. 12.48 in i perioden slog Anton Wannqvist till och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 2–3.
Lagen spelar mot varandra igen den 1 mars i Ältahallen.
I nästa match möter Järfälla HC Åker/Strängnäs HC borta på onsdag 28 januari 19.00. Älta IF möter Tullinge U18 tisdag 27 januari 20.00 hemma.
Järfälla HC–Älta IF 2–3 (0–1, 1–1, 1–1)
U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Järfälla Ishall
Första perioden: 0–1 (3.29) Alfred Friedman.
Andra perioden: 0–2 (35.43) Vilgot Erlandsson (Jacob Svahn), 1–2 (39.59) Hugo Mattsson (Hugo Karlsson).
Tredje perioden: 2–2 (50.28) Charlie Carmefeldt Schill, 2–3 (52.48) Anton Wannqvist.
Nästa match:
Järfälla HC: Åker/Strängnäs HC, borta, 28 januari 19.00
Älta IF: Tullinge TP HC, hemma, 27 januari 20.00
