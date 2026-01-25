Förlust för Järfälla HC mot Älta IF trots comeback

Älta IF segrade – 3–2 mot Järfälla HC

Anton Wannqvist matchvinnare för Älta IF

Tredje raka segern för Älta IF

Järfälla HC förlorade mötet med Älta IF hemma med 2–3 (0–1, 1–1, 1–1) i U18 division 1 östra A fortsättningsserie på söndagen. Det trots att laget gjorde två raka mål och kom tillbaka från underläge 0–2 till 2–2 i tredje perioden.

Järfälla HC–Älta IF – mål för mål

Gästerna Älta IF började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 3.29 slog Alfred Friedman till.

Efter 15.43 i andra perioden nätade Vilgot Erlandsson på pass av Jacob Svahn och gjorde 0–2. Järfälla HC:s Hugo Mattsson gjorde 1–2 efter 19.59 framspelad av Hugo Karlsson.

10.28 in i tredje perioden fick Charlie Carmefeldt Schill utdelning och kvitterade. 12.48 in i perioden slog Anton Wannqvist till och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 2–3.

Lagen spelar mot varandra igen den 1 mars i Ältahallen.

I nästa match möter Järfälla HC Åker/Strängnäs HC borta på onsdag 28 januari 19.00. Älta IF möter Tullinge U18 tisdag 27 januari 20.00 hemma.

Järfälla HC–Älta IF 2–3 (0–1, 1–1, 1–1)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Järfälla Ishall

Första perioden: 0–1 (3.29) Alfred Friedman.

Andra perioden: 0–2 (35.43) Vilgot Erlandsson (Jacob Svahn), 1–2 (39.59) Hugo Mattsson (Hugo Karlsson).

Tredje perioden: 2–2 (50.28) Charlie Carmefeldt Schill, 2–3 (52.48) Anton Wannqvist.

Nästa match:

Järfälla HC: Åker/Strängnäs HC, borta, 28 januari 19.00

Älta IF: Tullinge TP HC, hemma, 27 januari 20.00