Förlust efter straffar för Åker/Strängnäs HC mot Spånga

Sixten Classon avgjorde för Spånga

Andra raka förlusten för Åker/Strängnäs HC

Spånga nu andra, Åker/Strängnäs HC på fjärde plats

Åker/Strängnäs HC föll mot Spånga borta i U18 division 1 östra A fortsättningsserie på fredagen. Efter ordinarie tid var matchen oavgjord och inte heller i förlängningen kunde något lag avgöra. Först i straffläggningen avgjorde hemmalaget till 5–4 (4–1, 0–1, 0–2, 0–0, 1–0).

Linuz Lindberg tvåmålsskytt för Spånga

Spånga tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 6.13 genom Douglas Pihl och gick upp till 2–0. Åker/Strängnäs HC kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Spånga dock ryckt åt sig ledningen med 4–1.

Redan efter 46 sekunder i andra perioden reducerade Åker/Strängnäs HC till 4–2 återigen genom Rasmus Rosborg efter förarbete av Oskar Karlsson.

Åker/Strängnäs HC reducerade igen efter 9.08 i tredje perioden genom Olle Åberg framspelad av Alfred Brun. 13.01 in i tredje perioden satte Gösta Wallin pucken på pass av Alfred Brun och Oskar Karlsson och kvitterade.

Spångas Sixten Classon satte den avgörande straffen för hemmalaget.

Åker/Strängnäs HC:s Alfred Brun hade tre assists och Oskar Karlsson hade tre assists. Sixten Classon gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål för Spånga.

Spånga har fyra segrar och en förlust och 32–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

För Spånga gör resultatet att laget nu ligger på andra plats i tabellen medan Åker/Strängnäs HC är på fjärde plats.

Den 21 februari tar lagen sig an varandra igen, då i Åkers Ishall.

Nästa motstånd för Åker/Strängnäs HC är Hammarby IF U18. Lagen möts söndag 25 januari 13.00 i Kärrtorps IP.

Spånga–Åker/Strängnäs HC 5–4 (4–1, 0–1, 0–2, 0–0, 1–0)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Stricct Travel Arena

Första perioden: 1–0 (6.13) Douglas Pihl (Axel Stockhaus, Walter Flach), 2–0 (7.58) Linuz Lindberg (Sixten Classon, Viktor Wedin), 2–1 (8.41) Rasmus Rosborg (Alfred Brun, Oskar Karlsson), 3–1 (11.23) Sigge Boss, 4–1 (17.31) Linuz Lindberg (Sixten Classon, Ture Brunö).

Andra perioden: 4–2 (20.46) Rasmus Rosborg (Oskar Karlsson).

Tredje perioden: 4–3 (49.08) Olle Åberg (Alfred Brun), 4–4 (53.01) Gösta Wallin (Alfred Brun, Oskar Karlsson).

Straffar: 5–4 (65.00) Sixten Classon.

Nästa match:

Åker/Strängnäs HC: Hammarby IF, borta, 25 januari 13.00