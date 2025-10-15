Förlängningsseger för Washington mot Tampa Bay

Washington-seger med 3–2 efter förlängning

Jakob Chychrun avgjorde för Washington

Tredje raka segern för Washington

Matchen mellan hemmalaget Washington och gästande Tampa Bay i NHL var lika efter full tid. Först i förlängningen kunde Washington avgöra till 3–2 (0–1, 1–0, 1–1, 1–0). Matchhjälte blev Jakob Chychrun, som gjorde det avgörande målet i förlängningen.

Washington–Tampa Bay – mål för mål

Jake Guentzel gav gästande Tampa Bay ledningen efter 7.06 assisterad av Ryan McDonagh och Anthony Cirelli. Efter 17.38 i andra perioden nätade Aljaksej Protas på pass av Connor Mcmichael och Tom Wilson och kvitterade för Washington. Tampa Bay tog ledningen på nytt genom Brayden Point efter 1.23 i tredje perioden.

Washington kvitterade till 2–2 genom Tom Wilson tidigt i perioden av perioden. I förlängningen tog det 1.19 till Washington också avgjorde till 3–2. Matchvinnare för hemmalaget blev Jakob Chychrun.

Det här var Washingtons andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Tampa Bays andra uddamålsförlust.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Tampa Bay med 3–1.

På lördag 18 oktober 01.00 spelar Washington hemma mot Minnesota och Tampa Bay borta mot Detroit.

Washington–Tampa Bay 3–2 (0–1, 1–0, 1–1, 1–0)

NHL, Capital One Arena

Första perioden: 0–1 (7.06) Jake Guentzel (Ryan McDonagh, Anthony Cirelli).

Andra perioden: 1–1 (37.38) Aljaksej Protas (Connor Mcmichael, Tom Wilson).

Tredje perioden: 1–2 (41.23) Brayden Point (Victor Hedman, Nikita Kutjerov), 2–2 (44.56) Tom Wilson.

Förlängning: 3–2 (61.19) Jakob Chychrun.

Nästa match:

Washington: Minnesota Wild, hemma, 18 oktober

Tampa Bay: Detroit Red Wings, borta, 18 oktober