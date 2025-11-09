Förlängningsseger för Vita Hästen mot Halmstad

Vita Hästen-seger med 5–4 efter förlängning

Vita Hästens nionde seger på de senaste tio matcherna

Vita Hästens Christian Axelsson tvåmålsskytt

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Vita Hästen avgöra den jämna matchen borta mot Halmstad i hockeyettan södra. Slutresultatet blev 4–5 (0–1, 1–2, 3–1, 0–1). Stor matchhjälte 58 sekunder in i förlängningen blev Helmer Styf som stod för det avgörande målet.

Därmed har Vita Hästen vunnit nio matcher i rad i hockeyettan södra.

Christian Axelsson gav gästande Vita Hästen ledningen efter 17 minuters spel på pass av Hugo Styf och Alexander Lundman. Vita Hästen utökade ledningen genom Gustav Lindberg efter 9.18 i andra perioden.

Halmstad reducerade dock till 1–2 genom Anton Berglund efter 14.04 av perioden.

Vita Hästen gjorde 1–3 genom Jesper Samuelsson efter 16.30. Halmstad gjorde 2–3 genom Albin Blomberg tidigt i tredje perioden av matchen.

Efter 5.37 gjorde Vita Hästen 2–4 genom Christian Axelsson som gjorde sitt andra mål.

Halmstad reducerade och kvitterade till 4–4 genom två mål av Alexander Klarin med knappt fyra minuter kvar att spela. Det sista målet kom med 3.32 kvar att spela. Matchvinnare för bortalaget Vita Hästen blev Helmer Styf som 58 sekunder in i förlängningen satte det avgörande 5–4-målet.

Alexander Klarin gjorde två mål för Halmstad och två målgivande passningar och Albin Blomberg stod för ett mål och två assists. Christian Axelsson gjorde två mål och spelade fram till ett mål för Vita Hästen.

Det här var Halmstads tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Vita Hästens fjärde uddamålsseger.

Det här betyder att Vita Hästen ligger på tredje plats i tabellen och Halmstad är på sjunde plats. Noteras kan att Halmstad sedan den 10 oktober har avancerat fem placeringar i tabellen.

Lagen möts igen 25 januari i Himmelstalundshallen.

I nästa match möter Halmstad Grästorps IK hemma och Vita Hästen möter Nyköping hemma. Båda matcherna spelas onsdag 12 november 19.00.

Halmstad–Vita Hästen 4–5 (0–1, 1–2, 3–1, 0–1)

Hockeyettan södra, Halmstad Arena

Första perioden: 0–1 (17.22) Christian Axelsson (Hugo Styf, Alexander Lundman).

Andra perioden: 0–2 (29.18) Gustav Lindberg, 1–2 (34.04) Anton Berglund (Albin Blomberg, Alexander Klarin), 1–3 (36.30) Jesper Samuelsson (Christian Axelsson, Leon Matthiasson).

Tredje perioden: 2–3 (44.53) Albin Blomberg (Alexander Klarin, Hampus Johansson), 2–4 (45.37) Christian Axelsson (Jesper Samuelsson, Alexander Lundman), 3–4 (52.34) Alexander Klarin (Love Gath, Albin Blomberg), 4–4 (56.28) Alexander Klarin (Andreas Andersson, Otto Stahre).

Förlängning: 4–5 (60.58) Helmer Styf (Leon Matthiasson, Jesper Sellin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Halmstad: 3-1-1

Vita Hästen: 5-0-0

Nästa match:

Halmstad: Grästorps IK, hemma, 12 november

Vita Hästen: Nyköpings SK, hemma, 12 november