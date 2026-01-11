Förlängningsseger för Tyresö Hanviken Hockey mot Flemingsberg

Tyresö Hanviken Hockey vann med 4–3 efter förlängning

Max Andersson avgjorde för Tyresö Hanviken Hockey

Tredje raka segern för Tyresö Hanviken Hockey

Matchen i U18 regional öst fortsättning vår mellan hemmalaget Flemingsberg och gästande Tyresö Hanviken Hockey var oavgjord vid full tid, efter Jonathan Thyselius kvittering till 3–3 för Tyresö Hanviken Hockey med bara 2 sekunder kvar av spela av ordinarie matchtid. I förlängningen kom avgörandet, där Tyresö Hanviken Hockey spikade segerresultatet, 4–3 (0–0, 2–1, 1–2, 1–0) genom Max Andersson.

Segern var ett skönt trendbrott för Tyresö Hanviken Hockey som hade sex raka förluster mot Flemingsberg inför söndagens match.

Inför matchen hade Tyresö Hanviken Hockey sex raka förluster mot just Flemingsberg.

Flemingsberg–Tyresö Hanviken Hockey – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

Efter 11.55 i andra perioden gjorde Flemingsberg 1–0 genom Joakim Dahl.

Emil Ullman och Oliver Lagerström såg till att Tyresö Hanviken Hockey vände till ledning med 1–2.

August Tuvinger och Joakim Dahl låg sen bakom vändningen till 3–2 för Flemingsberg.

Tyresö Hanviken Hockey kvitterade till 3–3 genom Jonathan Thyselius med 58 sekunder kvar att spela.

I förlängningen tog det 1.50 innan Tyresö Hanviken Hockey också avgjorde till 4–3. Matchvinnare för bortalaget blev Max Andersson, på pass av Jonatan Tapper.

Tyresö Hanviken Hockeys Jonatan Tapper hade tre assists.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Flemingsberg med 4–2.

Det här var fjärde mötet mellan Flemingsberg och Tyresö Hanviken Hockey den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Flemingsbergs IK vunnit.

Torsdag 15 januari spelar Flemingsberg borta mot Värmdö 20.00 och Tyresö Hanviken Hockey mot Enköping hemma 19.40 i Tyresö Ishall.

Flemingsberg–Tyresö Hanviken Hockey 3–4 (0–0, 1–2, 2–1, 0–1)

U18 regional öst fortsättning vår, Visättra Ishall

Andra perioden: 1–0 (31.55) Joakim Dahl (Philip Dymkowski), 1–1 (39.02) Oliver Lagerström (Eskil Kokoric, Vilmer Smedmark), 1–2 (39.40) Emil Ullman (Jonatan Tapper, Alexander Severin).

Tredje perioden: 2–2 (44.30) Joakim Dahl (Melvin Karlsson, Joris Austakojis), 3–2 (50.05) August Tuvinger (Adam Smatana), 3–3 (59.02) Jonathan Thyselius (Lucas Sundvisson, Jonatan Tapper).

Förlängning: 3–4 (61.50) Max Andersson (Jonatan Tapper).

Nästa match:

Flemingsberg: Värmdö HC, borta, 15 januari 20.00

Tyresö Hanviken Hockey: Enköpings SK HK, hemma, 15 januari 19.40