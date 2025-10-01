Förlängningsseger för Sunderby SK J18 mot Burträsk

Seger för Sunderby SK J18 med 5–4 efter förlängning

Isak Olofsson tvåmålsskytt för Sunderby SK J18

Alex Karlsson matchvinnare för Sunderby SK J18

Matchen i U18 division 1 norra A herr mellan hemmalaget Burträsk och gästande Sunderby SK J18 var oavgjord vid full tid, 4–4. Först i förlängningen kom avgörandet, där Sunderby SK J18 spikade segerresultatet, 5–4 (1–3, 2–0, 1–1, 1–0). Stor matchhjälte 34 sekunder in i förlängningen blev Alex Karlsson som stod för det avgörande målet.

Isak Olofsson tvåmålsskytt för Sunderby SK J18

Burträsk tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 5.35 genom Carl Larsson och gick upp till 2–0. Sunderby SK J18 kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Burträsk dock ryckt åt sig ledningen med 3–1. Sunderby SK J18 reducerade och kvitterade till 3–3 genom Neo Karlsson och Isak Olofsson i andra perioden. Sunderby SK J18 tog ledningen med 3–4, på nytt genom Isak Olofsson, som gjorde sitt andra mål, efter 9.11 i tredje perioden.

Burträsk kvitterade till 4–4 genom John Lundberg efter 10.24 av perioden. Matchvinnare för bortalaget Sunderby SK J18 34 sekunder in i förlängningen blev Alex Karlsson, med det avgörande 5–4-målet.

Sunderby SK J18:s William Lidhammar hade fyra assists. Jesper Wändin stod för tre poäng, varav två mål för Burträsk.

Burträsk har fem förluster och 11–38 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

För Burträsk gör resultatet att laget nu ligger på nionde plats i tabellen medan Sunderby SK J18 är på sjätte plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 10 november i Sunderby Ishall.

Burträsk tar sig an Kalix i nästa match borta lördag 4 oktober 15.00. Sunderby SK J18 möter Lycksele borta söndag 5 oktober 15.00.

Burträsk–Sunderby SK J18 4–5 (3–1, 0–2, 1–1, 0–1)

U18 division 1 norra A herr, Isbjörnen

Första perioden: 1–0 (5.35) Carl Larsson (John Lundberg, Jesper Wändin), 2–0 (7.46) Jesper Wändin (Albin Westman, Isaac Altered), 2–1 (8.30) Simon Vesterberg (William Lidhammar, Hjalmar Åberg), 3–1 (15.38) Jesper Wändin (Lian Bdeir, Isaac Altered).

Andra perioden: 3–2 (22.54) Neo Karlsson (William Lidhammar, Alex Karlsson), 3–3 (39.42) Isak Olofsson (William Lidhammar, Folke Printz).

Tredje perioden: 3–4 (49.11) Isak Olofsson (Sixten Nordmark), 4–4 (50.24) John Lundberg (Emil Segerstedt, Felix Stenberg).

Förlängning: 4–5 (60.34) Alex Karlsson (William Lidhammar).

Nästa match:

Burträsk: Kalix HC, borta, 4 oktober

Sunderby SK J18: Lycksele SK, borta, 5 oktober