Förlängningsseger för Sunderby mot Kiruna

Sunderby vann med 4–3 efter förlängning

Alexander Linder matchvinnare för Sunderby

Andra raka segern för Sunderby

Matchen mellan Sunderby och Kiruna i U20 region norr A herr slutade oavgjort efter full tid. Först i förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 4–3 (1–0, 1–2, 1–1, 1–0). Matchhjälte blev Alexander Linder, som gjorde det avgörande målet i förlängningen.

Piteå nästa för Sunderby

Noel Andefors gjorde 1–0 till Sunderby efter tolv minuters spel framspelad av Alexander Linder. Scott Paulsson och Edgar Klavins såg till att Kiruna vände till ledning med 1–2.

Sunderby kvitterade till 2–2 genom Viggo Karlsson – Wågström i andra perioden. Kiruna gjorde 2–3 genom Scott Paulsson som gjorde sitt andra mål efter 4.43 i tredje perioden.

Sunderby kvitterade till 3–3 genom Alve Mikaelsson med 4.41 kvar att spela av perioden. I förlängningen tog det 2.34 till Sunderby också avgjorde till 4–3. Matchvinnare för hemmalaget blev Alexander Linder.

Scott Paulsson gjorde två mål för Kiruna och spelade dessutom fram till ett mål.

Sunderby har nu fem poäng efter fyra spelade matcher medan Kiruna har sju poäng efter fem matcher.

Den 25 oktober tar lagen sig an varandra igen, då i Lombiahallen.

I nästa match möter Sunderby Piteå borta på onsdag 22 oktober 19.30. Kiruna möter Boden söndag 19 oktober 13.00 borta.

Sunderby–Kiruna 4–3 (1–0, 1–2, 1–1, 1–0)

U20 region norr A herr, Sunderby Ishall

Första perioden: 1–0 (12.53) Noel Andefors (Alexander Linder).

Andra perioden: 1–1 (24.28) Scott Paulsson (Mattias Svensson, Tage Carlsten), 1–2 (29.13) Edgar Klavins (Scott Paulsson), 2–2 (38.50) Viggo Karlsson – Wågström (Alve Mikaelsson, Nils Sundén).

Tredje perioden: 2–3 (44.43) Scott Paulsson (Million Glad Ahlzén), 3–3 (55.19) Alve Mikaelsson (Gustav Lindmark, Nils Sundén).

Förlängning: 4–3 (62.34) Alexander Linder.

Nästa match:

Sunderby: Piteå HC, borta, 22 oktober

Kiruna: Bodens HF, borta, 19 oktober