Förlängningsseger för Oskarshamn mot Olofström

Oskarshamn vann med 4–3 efter förlängning

Oskarshamns fjärde seger på de senaste fem matcherna

Noah Lundh matchvinnare för Oskarshamn

Matchen i U18 regional syd vår mellan hemmalaget Olofström och gästande Oskarshamn var oavgjord vid full tid, 3–3. Först i förlängningen kom avgörandet, där bortalaget spikade segerresultatet, 4–3 (0–1, 1–1, 2–1, 1–0).

Noah Lundh stod för det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för Oskarshamn.

Segern var Oskarshamns fjärde på de senaste fem matcherna.

Olofström–Oskarshamn – mål för mål

Andreas Jørgensen gav Olofström ledningen efter 11.08 efter pass från Gunnar Westerlind och Linus Boman.

Efter 15.29 i andra perioden slog Axel Flink till framspelad av Wille Nilsson och Alfons Nord Tisell och kvitterade för Oskarshamn. Olofströms Gunnar Westerlind gjorde 2–1 efter 17.26 på pass av Liam Nordström.

Olofström gjorde 3–1 genom Lowe Knoester efter 7.08 i tredje perioden.

Oskarshamn reducerade och kvitterade till 3–3 genom Emil Boberg och Casper Bjering Dahlén i tredje perioden.

Stor matchhjälte för Oskarshamn blev Noah Lundh som 2.56 in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Olofströms Gunnar Westerlind stod för ett mål och två assists.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Olofström–Oskarshamn 3–4 (1–0, 1–1, 1–2, 0–1)

U18 regional syd vår, Stålhallen

Första perioden: 1–0 (11.08) Andreas Jørgensen (Gunnar Westerlind, Linus Boman).

Andra perioden: 1–1 (35.29) Axel Flink (Wille Nilsson, Alfons Nord Tisell), 2–1 (37.26) Gunnar Westerlind (Liam Nordström).

Tredje perioden: 3–1 (47.08) Lowe Knoester (Gunnar Westerlind), 3–2 (54.21) Emil Boberg (Wille Nilsson, Malte Gustavsson), 3–3 (55.07) Casper Bjering Dahlén (Axel Flink).

Förlängning: 3–4 (62.56) Noah Lundh (Casper Bjering Dahlén, Emil Boberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Olofström: 2-1-2

Oskarshamn: 4-0-1