Förlängningsseger för Kungälv mot Västervik

Seger för Kungälv med 3–2 efter förlängning

Oliver Gabay avgjorde för Kungälv

Kungälv nu femte, Västervik på åttonde plats

Matchen i hockeyettan södra mellan hemmalaget Kungälv och gästande Västervik var oavgjord vid full tid, 2–2. Först i förlängningen kom avgörandet, där Kungälv spikade segerresultatet, 3–2 (0–0, 1–0, 1–2, 1–0). Oliver Gabay blev matchhjälte för Kungälv med sitt mål blott 34 sekunder in i förlängningen.

Hanviken nästa för Kungälv

Den första perioden slutade 0–0. Det var först 11.16 in i andra perioden som Kungälv tog ledningen genom Melker Öberg assisterad av Eric Österman och Lias Hedin.

Marcus Von der Geest och Emil Torvfelt låg sen bakom vändningen till 1–2 för Västervik.

Kungälv kvitterade till 2–2 genom Mack Keryluk i tredje perioden. Matchvinnare för hemmalaget Kungälv 34 sekunder in i förlängningen blev Oliver Gabay, med det avgörande 3–2-målet.

Det här betyder att Kungälv nu ligger på femte plats i tabellen och Västervik är på åttonde plats.

Den 8 februari tar lagen sig an varandra igen, då i LF Arena.

Nästa motstånd för Kungälv är Hanviken. Lagen möts lördag 4 oktober 16.00 i Oasen. Västervik tar sig an Järfälla borta söndag 5 oktober 16.00.

Kungälv–Västervik 3–2 (0–0, 1–0, 1–2, 1–0)

Hockeyettan södra, Oasen

Andra perioden: 1–0 (31.16) Melker Öberg (Eric Österman, Lias Hedin).

Tredje perioden: 1–1 (40.36) Emil Torvfelt (Marcus Von der Geest), 1–2 (46.12) Marcus Von der Geest (Petter Sjöcrona, Emil Torvfelt), 2–2 (50.20) Mack Keryluk (Elis Rix, Oliver Gabay).

Förlängning: 3–2 (60.34) Oliver Gabay (Arvid Fagerberg, Mack Keryluk).

Nästa match:

Kungälv: Hanvikens SK, hemma, 4 oktober

Västervik: Järfälla HC, borta, 5 oktober