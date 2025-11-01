Förlängningsseger för Kungälv mot Halmstad HF

Seger för Kungälv med 3–2 efter förlängning

Erik Fogelin med två mål för Kungälv

Andra raka segern för Kungälv

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Kungälv avgöra den jämna matchen borta mot Halmstad HF i U20 region syd herr. Slutresultatet blev 2–3 (1–0, 0–0, 1–2, 0–1). Erik Fogelin gjorde det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för Kungälv.

Det här var första gången den här säsongen som Kungälv höll nollan.

Halmstad HF tog ledningen efter 17 minuters spel genom Sixten Karlsson framspelad av Carl Sjulander och Jonathan Petersson.

Andra perioden blev mållös. Halmstad HF utökade ledningen genom Hugo Jonasson efter 1.34 i tredje perioden.

Kungälv reducerade och kvitterade till 2–2 genom Erik Fogelin och Wilhelm Sjöberg i tredje perioden. Stor matchhjälte för Kungälv blev Erik Fogelin som 2.16 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, Halmstad HF med 14–15 och Kungälv med 13–23 i målskillnad. Det här var Kungälvs andra uddamålsseger.

Den 13 december spelar lagen mot varandra på nytt, i Oasen.

Nästa motstånd för Halmstad HF är Hanhals. Kungälv tar sig an IF Troja-Ljungby hemma. Båda matcherna spelas lördag 8 november 16.00.

Halmstad HF–Kungälv 2–3 (1–0, 0–0, 1–2, 0–1)

U20 region syd herr, Halmstad Arena

Första perioden: 1–0 (17.43) Sixten Karlsson (Carl Sjulander, Jonathan Petersson).

Tredje perioden: 2–0 (41.34) Hugo Jonasson (Matheo Rix, Oscar Lindqvist), 2–1 (47.16) Erik Fogelin (Ivar Lindegren), 2–2 (48.21) Wilhelm Sjöberg (Hugo Josefsson).

Förlängning: 2–3 (62.16) Erik Fogelin (Emil Åberg, Wilhelm Sjöberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Halmstad HF: 2-1-2

Kungälv: 2-0-3

Nästa match:

Halmstad HF: Hanhals IF, hemma, 8 november

Kungälv: IF Troja-Ljungby, hemma, 8 november