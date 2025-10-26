Förlängningsseger för Kils AIK J18 mot Arvika/Charlottenberg/Forshaga

Kils AIK J18-seger med 6–5 efter förlängning

Aston De Melo matchvinnare för Kils AIK J18

Andra raka förlusten för Arvika/Charlottenberg/Forshaga

Det blev en riktigt tajt match när Arvika/Charlottenberg/Forshaga tog emot Kils AIK J18 i U18 division 1 västra D herr. Matchen avgjordes först i förlängningen där Kils AIK J18 var starkast och segerresultatet blev 6–5 (1–0, 4–1, 0–4, 1–0). Matchhjälte blev Aston De Melo, som gjorde det avgörande målet i förlängningen.

Grums IK 2 nästa för Kils AIK J18

Lucas Arwengrim gav Kils AIK J18 ledningen efter 14 minuter assisterad av Sigge Kresnik Wiman. Kils AIK J18 hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 0–2 efter 1.22 genom Hugo Larsson och gick upp till 0–4 innan Arvika/Charlottenberg/Forshaga svarade.

I periodpausen hade Kils AIK J18 ledningen med 1–5. Arvika/Charlottenberg/Forshaga reducerade och kvitterade till 5–5 i tredje perioden. Stor matchhjälte för Kils AIK J18 blev Aston De Melo som 2.32 in i förlängningen satte det avgörande 6–5-målet.

Kils AIK J18:s Oscar Bill hade tre assists.

Lagen spelar mot varandra igen den 20 november i Sannerudshallen.

Nästa motstånd för Arvika/Charlottenberg/Forshaga är Sunne IK J18. Lagen möts torsdag 30 oktober 19.00 i Helmia Arena. Kils AIK J18 tar sig an Grums IK 2 borta söndag 2 november 16.30.

Arvika/Charlottenberg/Forshaga–Kils AIK J18 5–6 (0–1, 1–4, 4–0, 0–1)

U18 division 1 västra D herr, Sparbanken Arena

Första perioden: 0–1 (14.35) Lucas Arwengrim (Sigge Kresnik Wiman).

Andra perioden: 0–2 (21.22) Hugo Larsson (Oscar Bill), 0–3 (23.33) Max Höglund (Oscar Bill, Filip Adolfsson), 0–4 (24.02) Max Höglund (Lucas Arwengrim, Oscar Bill), 1–4 (35.11) Ola Mykkestue (Nils Sjödin, Lucas Henriksson), 1–5 (38.00) Hugo Larsson (Valter Johansson).

Tredje perioden: 2–5 (40.16) Oscar Johansson (Ola Mykkestue), 3–5 (43.08) Erik Lott Petersén (Samuel Reardon), 4–5 (43.19) Leon Fogelberg (Nils Sjödin), 5–5 (47.56) Samuel Reardon.

Förlängning: 5–6 (62.32) Aston De Melo.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Arvika/Charlottenberg/Forshaga: 1-1-3

Kils AIK J18: 3-1-1

Nästa match:

Arvika/Charlottenberg/Forshaga: Sunne IK, borta, 30 oktober

Kils AIK J18: Grums IK:2, borta, 2 november