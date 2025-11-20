Förlängningsseger för Karlskrona mot Tingsryd

Karlskronas femte seger på de senaste fem matcherna

Matchen mellan Tingsryd och Karlskrona i U18 regional syd fortsättning herr slutade oavgjort efter full tid. Först i förlängningen kunde bortalaget avgöra till 5–4 (0–0, 2–2, 2–2, 1–0). Max Frykberg spelade en avgörande roll för Karlskrona med det vinnande målet i förlängningen.

Därmed har Karlskrona vunnit fem matcher i rad i U18 regional syd fortsättning herr.

Max Frykberg med två mål för Karlskrona

Den första perioden slutade 0–0.

Efter 5.13 i andra perioden gjorde Tingsryd 1–0 genom Hugo Walden.

Max Frykberg och Hampus Ullberg gjorde att Karlskrona vände till underläget till ledning med 1–2.

Tingsryd kvitterade till 2–2 genom Hugo Walden.

Karlskrona gjorde dock två snabba mål tidigt i tredje perioden och gick från 2–2 till 2–4, målen av Isak Melkersson och Oliver Ulander.

Tingsryd reducerade och kvitterade till 4–4 genom Axel Mauldin och Axel Ottosson Knuuttila i tredje perioden.

Matchvinnare för bortalaget Karlskrona blev Max Frykberg som 1.57 in i förlängningen satte det avgörande 5–4-målet.

Det här var Karlskronas andra uddamålsseger.

Tingsryd har sex poäng och Karlskrona har 15 poäng efter fem omgångar.

När lagen senast möttes vann Tingsryds AIF med 4–3.

Söndag 23 november 16.00 möts lagen igen, i NKT Arena.

Tingsryd–Karlskrona 4–5 (0–0, 2–2, 2–2, 0–1)

U18 regional syd fortsättning herr, Dackehallen

Andra perioden: 1–0 (25.13) Hugo Walden (Erik Alm, Axel Mauldin), 1–1 (29.48) Max Frykberg (Olle Willén), 1–2 (35.06) Hampus Ullberg (Max Frykberg, Emil Saaby Jakobsen), 2–2 (39.58) Hugo Walden (Ville Clarberg, Valter Reuterdahl).

Tredje perioden: 2–3 (45.14) Isak Melkersson (Leo Björkman Jakobsson, Romeo Lerebäck), 2–4 (46.47) Oliver Ulander (Hampus Ullberg, Leo Björkman Jakobsson), 3–4 (48.13) Axel Mauldin (Eddie Paulsson), 4–4 (54.20) Axel Ottosson Knuuttila (Theus Thomasson).

Förlängning: 4–5 (61.57) Max Frykberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tingsryd: 2-0-3

Karlskrona: 5-0-0

Nästa match:

Tingsryd: Karlskrona HK, borta, 23 november

Karlskrona: Tingsryds AIF, hemma, 23 november