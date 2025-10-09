Förlängningsseger för IFK Arboga J18 mot Kumla Hockey J18

Seger för IFK Arboga J18 med 4–3 efter förlängning

Billy Lindqvist avgjorde för IFK Arboga J18

Andra raka segern för IFK Arboga J18

Det blev en riktigt spännande match när Kumla Hockey J18 mötte IFK Arboga J18 i U18 division 1 västra C herr. Matchen avgjordes först i förlängningen där bortalaget var starkast och segerresultatet blev 4–3 (0–0, 2–2, 1–1, 1–0). Billy Lindqvist gjorde det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för IFK Arboga J18.

Det var andra raka för IFK Arboga J18, efter 21–0-segern mot Köping IF 2 i premiären.

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF nästa för IFK Arboga J18

Första perioden blev mållös. Kumla Hockey J18 gjorde 1–0 genom Vincent Henriksén efter 11.33 i andra perioden.

Därefter fixade IFK Arboga J18:s Tristan Thy och Melker Juhlin Ulvhag att laget vände underläge till ledning med 1–2.

Kumla Hockey J18 kvitterade till 2–2 genom Lucas Svahlin. Efter 6.50 i tredje perioden gjorde Kumla Hockey J18 3–2 genom Vincent Henriksén, som gjorde sitt andra mål.

IFK Arboga J18 kvitterade till 3–3 genom Casper Rydin med 3.05 kvar att spela av perioden. Matchvinnare för bortalaget IFK Arboga J18 4.20 in i förlängningen blev Billy Lindqvist med det avgörande 4–3-målet.

Den 13 november möts lagen återigen, då i Gyllene Balken Arena.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 12 oktober. Då möter Kumla Hockey J18 Köping IF 2 i Köpings Ishall 15.00. IFK Arboga J18 tar sig an Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF hemma 13.20.

Kumla Hockey J18–IFK Arboga J18 3–4 (0–0, 2–2, 1–1, 0–1)

U18 division 1 västra C herr, Ica Maxi Arena

Andra perioden: 1–0 (31.33) Vincent Henriksén (Maxim Kurvinen, Vincent Hagström), 1–1 (31.42) Melker Juhlin Ulvhag (Tristan Thy, Viggo Garman), 1–2 (32.05) Tristan Thy (Hugo Rosenstam, Viggo Garman), 2–2 (34.01) Lucas Svahlin (Elias Skoglund).

Tredje perioden: 3–2 (46.50) Vincent Henriksén, 3–3 (56.55) Casper Rydin (Lukas Granell, Wille Rosenstam).

Förlängning: 3–4 (64.20) Billy Lindqvist (Lukas Granell, Casper Rydin).

Nästa match:

Kumla Hockey J18: Köping IF:2, borta, 12 oktober

IFK Arboga J18: Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF, hemma, 12 oktober