Förlängningsseger för Huddinge mot Dalen

Huddinge segrade – 3–2 efter förlängning

Otto Humble matchvinnare för Huddinge

Tredje förlusten i rad för Dalen

Det blev en riktigt spännande match när Huddinge mötte Dalen i hockeyettan södra. Matchen avgjordes först i förlängningen där Huddinge var starkast och segerresultatet blev 3–2 (1–0, 1–2, 0–0, 1–0). Otto Humble stod för det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för Huddinge.

Inför matchen hade Huddinge sju raka förluster mot Dalen.

Huddinge hade förlorat de senaste sju mötena mot Dalen inför dagens möte.

Grums nästa för Huddinge

Johan Franzén gjorde 1–0 till Huddinge efter 14.46 efter förarbete från David Puikkonen och Elias Jankler.

Dalen kvitterade till 1–1 genom Nils Juntorp i andra perioden.

Efter 15.42 gjorde Huddinge 2–1 genom Daniel Liiv.

Dalen gjorde 2–2 genom Liam Persson efter 19.11 av perioden.

Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning.

I förlängningen tog det 4.16 innan Huddinge avgjorde till 3–2. Matchvinnare för hemmalaget blev Otto Humble, på pass av David Puikkonen.

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Huddinge med 13–17 och Dalen med 14–16 i målskillnad.

När lagen senast möttes vann Dalen med 4–1.

I nästa match möter Huddinge Grums borta på söndag 8 februari 16.00. Dalen möter Halmstad onsdag 11 februari 19.00 hemma.

Huddinge–Dalen 3–2 (1–0, 1–2, 0–0, 1–0)

Hockeyettan södra, Björkängshallen

Första perioden: 1–0 (14.46) Johan Franzén (David Puikkonen, Elias Jankler).

Andra perioden: 1–1 (31.02) Nils Juntorp (Hampus Sandahl, Jesper Thörnberg), 2–1 (35.42) Daniel Liiv (Tobias Ahlén, Otto Humble), 2–2 (39.11) Liam Persson (Hampus Sandahl, Victor Westh).

Förlängning: 3–2 (64.16) Otto Humble (David Puikkonen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Huddinge: 2-0-3

Dalen: 2-2-1

Nästa match:

Huddinge: Grums IK Hockey, borta, 8 februari 16.00

Dalen: Halmstad Hammers HC, hemma, 11 februari 19.00