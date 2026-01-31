Förlängningsseger för Haninge Anchors mot Vallentuna

Haninge Anchors-seger med 3–2 efter förlängning

Hugo Palmert avgjorde för Haninge Anchors

Tredje förlusten i följd för Vallentuna

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Haninge Anchors avgöra den jämna matchen borta mot Vallentuna i U20 allettan östra. Slutresultatet blev 2–3 (0–1, 1–1, 1–0, 0–1). Matchhjälte blev Hugo Palmert, som gjorde det avgörande målet 50 sekunder in i förlängningen.

Trångsund nästa för Haninge Anchors

Lukas Terehhov gav gästerna Haninge Anchors ledningen efter 10.08 på pass av Hugo Palmert.

Efter 17.04 i andra perioden nätade Hugo Wremborn framspelad av Gustav Michelsson Kindbom och Elliot Corey Mårtensson och gjorde 0–2. Vallentunas Titus Cummings gjorde 1–2 efter 17.56.

Laget kvitterade till 2–2 med 1.44 kvar att spela på nytt genom Titus Cummings.

Matchvinnare för bortalaget Haninge Anchors blev Hugo Palmert som 50 sekunder in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet. Målet var Hugo Palmerts femte i U20 allettan östra.

Resultatet innebär att Vallentuna ligger kvar på sjunde plats och Haninge Anchors på åttonde plats i tabellen.

När lagen möttes senast vann Haninge med 5–2.

I nästa match möter Vallentuna Enköping borta och Haninge Anchors möter Trångsund hemma. Båda matcherna spelas måndag 2 februari 19.40.

Vallentuna–Haninge Anchors 2–3 (0–1, 1–1, 1–0, 0–1)

U20 allettan östra, Vallentuna Ishall

Första perioden: 0–1 (10.08) Lukas Terehhov (Hugo Palmert).

Andra perioden: 0–2 (37.04) Hugo Wremborn (Gustav Michelsson Kindbom, Elliot Corey Mårtensson), 1–2 (37.56) Titus Cummings.

Tredje perioden: 2–2 (58.16) Titus Cummings.

Förlängning: 2–3 (60.50) Hugo Palmert.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vallentuna: 1-1-3

Haninge Anchors: 2-0-3

Nästa match:

Vallentuna: Enköpings SK HK, borta, 2 februari 19.40

Haninge Anchors: Trångsunds IF, hemma, 2 februari 19.40