Förlängningsseger för Detroit mot Tampa Bay

Detroit vann med 2–1 efter förlängning

Detroits fjärde seger på de senaste fem matcherna

Dylan Larkin matchvinnare för Detroit

Matchen mellan Detroit och Tampa Bay i NHL slutade oavgjort efter full tid. Först i förlängningen kunde Detroit avgöra till 2–1 (1–0, 0–0, 0–1, 1–0). Stor matchhjälte i förlängningen blev Dylan Larkin som gjorde det avgörande målet.

Det här innebär att Detroit nu har fyra segrar i följd i NHL.

Edmonton nästa för Detroit

Axel Sandin-Pellikka gjorde 1–0 till Detroit efter 13 minuter assisterad av Dylan Larkin och Mason Appleton.

Andra perioden blev mållös. 16.19 in i tredje perioden slog J.j. Moser till på pass av Victor Hedman och Conor Geekie och kvitterade. Stor matchhjälte för Detroit 3.36 in i förlängningen blev Dylan Larkin med det avgörande 2–1-målet.

Detroit har fyra segrar och en förlust och 16–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Tampa Bay har en vinst och fyra förluster och 14–18 i målskillnad. Det här var Detroits andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Tampa Bays tredje uddamålsförlust.

När lagen senast möttes blev det seger för Detroit med 4–3.

Söndag 19 oktober möter Detroit Edmonton hemma 21.00 och Tampa Bay möter Columbus borta 01.00.

Detroit–Tampa Bay 2–1 (1–0, 0–0, 0–1, 1–0)

NHL, Little Caesars Arena

Första perioden: 1–0 (13.06) Axel Sandin-Pellikka (Dylan Larkin, Mason Appleton).

Tredje perioden: 1–1 (56.19) J.j. Moser (Victor Hedman, Conor Geekie).

Förlängning: 2–1 (63.36) Dylan Larkin (J.t. Compher).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Detroit: 4-0-1

Tampa Bay: 1-2-2

Nästa match:

Detroit: Edmonton Oilers, hemma, 19 oktober

Tampa Bay: Columbus Blue Jackets, borta, 19 oktober