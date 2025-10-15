Förlängningsseger för Bodens HF U18 mot Haparanda

Seger för Bodens HF U18 med 4–3 efter förlängning

Bodens HF U18:s femte seger på de senaste sex matcherna

Riko Pippuri tvåmålsskytt för Bodens HF U18

Det blev en riktigt tajt match när Haparanda tog emot Bodens HF U18 i U18 division 1 norra A herr. Matchen avgjordes först i förlängningen där bortalaget var starkast och segerresultatet blev 4–3 (0–0, 1–2, 2–1, 1–0). Stor matchhjälte 14 sekunder in i förlängningen blev Elias Eklund som satte det avgörande målet.

Segern var Bodens HF U18:s femte på de senaste sex matcherna.

Riko Pippuri med två mål för Bodens HF U18

Den första perioden slutade mållös. Haparanda gjorde 1–0 genom Christer Borgman efter 11 sekunder i andra perioden.

Bodens HF U18 gjorde 1–1 genom Riko Pippuri med 4.55 kvar att spela av perioden.

Efter 18.04 gjorde Haparanda 2–1 genom Artturi Moilanen. Kevin Chekchantuek Erkki och Riko Pippuri gjorde att Bodens HF U18 vände till underläget till ledning med 2–3.

Haparanda kvitterade till 3–3 genom Eetu Huttunen med knappt tre minuter kvar att spela. Målet kom med 2.09 kvar att spela. I förlängningen tog det 14 sekunder till Bodens HF U18 avgjorde till 4–3. Stor matchhjälte blev Elias Eklund, framspelad av Alex Lundberg.

Det här var Haparandas andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Bodens HF U18:s andra uddamålsseger.

Bodens HF U18 ligger på femte plats i tabellen efter matchen medan Haparanda är på fjärde plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 3 december i Hive Arena.

Nästa motstånd för Haparanda är Kiruna IF U18. Lagen möts söndag 19 oktober 12.00 i Norra Finans Arena. Bodens HF U18 tar sig an Brooklyn Tigers HF U18 hemma måndag 20 oktober 19.00.

Haparanda–Bodens HF U18 3–4 (0–0, 2–1, 1–2, 0–1)

U18 division 1 norra A herr, Norra Finans Arena

Andra perioden: 1–0 (20.11) Christer Borgman, 1–1 (35.05) Riko Pippuri (Melvin Nyman), 2–1 (38.04) Artturi Moilanen (Elias Isomaa, Vili Ukonaho).

Tredje perioden: 2–2 (40.48) Riko Pippuri (Melvin Nyman, Alex Lundberg), 2–3 (43.35) Kevin Chekchantuek Erkki (Axel Matti, Axel Cederlund), 3–3 (57.51) Eetu Huttunen (Emil Ahola, Patrik Pohjanen).

Förlängning: 3–4 (60.14) Elias Eklund (Alex Lundberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Haparanda: 2-1-2

Bodens HF U18: 4-0-1

Nästa match:

Haparanda: Kiruna IF, hemma, 19 oktober

Bodens HF U18: Brooklyn Tigers HF, hemma, 20 oktober