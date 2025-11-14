Förlängningsseger för Björklöven mot Skellefteå AIK U20

Björklöven segrade – 5–4 efter förlängning

Jacob Söderberg-Nelson avgjorde för Björklöven

Seger nummer 4 för Björklöven

Matchen mellan hemmalaget Björklöven och gästande Skellefteå AIK U20 i U20 nationell norra var lika efter full tid. Först i förlängningen kunde Björklöven avgöra till 5–4 (0–1, 2–2, 2–1, 1–0). Matchhjälte blev Jacob Söderberg-Nelson, som gjorde det avgörande målet 38 sekunder in i förlängningen.

Björklöven–Skellefteå AIK U20 – mål för mål

Skellefteå AIK U20 gjorde 0–1 efter 18 minuters spel. Björklöven kvitterade till 1–1 genom Bruno Osmanis i andra perioden.

Skellefteå AIK U20 tog ledningen på nytt genom Viktor Klingsell efter 13.19.

Björklöven kvitterade till 2–2 genom Jacob Söderberg-Nelson efter 14.59 av perioden.

Efter 18.26 gjorde Skellefteå AIK U20 2–3 genom Vincent Wedin. Max Gustafsson och Bruno Osmanis såg till att Björklöven vände till ledning med 4–3.

Skellefteå AIK U20 kvitterade till 4–4 genom Zeb Lindgren i tredje perioden. I förlängningen tog det 38 sekunder till Björklöven avgjorde till 5–4. Matchvinnare för hemmalaget blev Jacob Söderberg-Nelson, på pass av Philip Hemmyr och Bruno Osmanis.

Linus Debou Rudslätt gjorde ett mål för Skellefteå AIK U20 och två assist. Bruno Osmanis gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål för Björklöven.

Det här var Björklövens andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Skellefteå AIK U20:s fjärde uddamålsförlust.

Det här betyder att Björklöven ligger på nionde plats i tabellen och Skellefteå AIK U20 är på tredje plats.

När lagen senast möttes vann Skellefteå med 4–2.

Lördag 15 november spelar Björklöven hemma mot Luleå 16.00 och Skellefteå AIK U20 mot Modo Hockey U20 borta 14.00 i Hägglunds Arena.

Björklöven–Skellefteå AIK U20 5–4 (0–1, 2–2, 2–1, 1–0)

U20 nationell norra

Första perioden: 0–1 (18.19) Linus Debou Rudslätt (Theo Landström).

Andra perioden: 1–1 (27.30) Bruno Osmanis (Philip Hemmyr), 1–2 (33.19) Viktor Klingsell (Linus Debou Rudslätt), 2–2 (34.59) Jacob Söderberg-Nelson (Rasmus Becker), 2–3 (38.26) Vincent Wedin (Valter Nyström-Dübbel, Johan Stenberg).

Tredje perioden: 3–3 (44.56) Max Gustafsson (Joakim Engholm), 4–3 (46.11) Bruno Osmanis, 4–4 (48.42) Zeb Lindgren (Viktor Klingsell, Linus Debou Rudslätt).

Förlängning: 5–4 (60.38) Jacob Söderberg-Nelson (Philip Hemmyr, Bruno Osmanis).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Björklöven: 2-0-3

Skellefteå AIK U20: 3-1-1

Nästa match:

Björklöven: Luleå HF, hemma, 15 november

Skellefteå AIK U20: Modo Hockey, borta, 15 november