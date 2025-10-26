Förlängningsseger för Åmåls SK J18 mot Hammarö HC

Åmåls SK J18-seger med 6–5 efter förlängning

Valter Nyström med två mål för Åmåls SK J18

Ivar Kahra matchvinnare för Åmåls SK J18

Matchen mellan hemmalaget Åmåls SK J18 och gästande Hammarö HC i U18 division 1 västra D herr var lika efter full tid. Först i förlängningen kunde Åmåls SK J18 avgöra till 6–5 (2–3, 1–1, 2–1, 1–0). Ivar Kahra blev matchhjälte för Åmåls SK J18 med sitt mål i förlängningen.

Resultatet innebär att Hammarö HC nu har sex förluster i rad.

I första perioden var det Hammarö HC som var starkast. Laget vann perioden med 3–2.

Andra perioden slutade 1–1 och ställningen efter två perioder var 3–4.

Valter Nyström och Jonathan Carlsson gjorde att Åmåls SK J18 vände till underläget till ledning med 5–4.

Hammarö HC kvitterade till 5–5 genom Valdemar Karlsson i tredje perioden. I förlängningen tog det 1.23 till Åmåls SK J18 avgjorde till 6–5. Matchvinnare för hemmalaget blev Ivar Kahra, på pass av David Koskela. Målet var Ivar Kahras femte i U18 division 1 västra D herr.

Åmåls SK J18 har två segrar och tre förluster och 14–27 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Hammarö HC har fem förluster och 13–25 i målskillnad. Det här var Åmåls SK J18:s andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Hammarö HC:s tredje uddamålsförlust.

Den 7 december tar lagen sig an varandra igen, då i Hammarö Ishall.

Hammarö HC möter Örebro Hockey Ungdom J18 hemma i Hammarö Ishall torsdag 30 oktober 19.00.

Åmåls SK J18–Hammarö HC 6–5 (2–3, 1–1, 2–1, 1–0)

U18 division 1 västra D herr, Åmåls Ishall

Första perioden: 0–1 (2.34) Frank Jacobsson (Levi Rosenberg, Levi Lind), 0–2 (3.56) Oliver Wiström (Edwin Ingvarsson, Wilmer Nilsson), 0–3 (6.41) Noa Johansson (Wilmer Nilsson, Marcus Hjerpe), 1–3 (7.36) Valter Nyström (Erik Olsson), 2–3 (18.53) David Koskela.

Andra perioden: 3–3 (20.43) Eddy Täng (Adam Fredriksson, Ivar Kahra), 3–4 (35.32) Wille Wall Ljungren (Oliver Wiström, Valdemar Karlsson).

Tredje perioden: 4–4 (40.10) Jonathan Carlsson (Eddy Täng), 5–4 (41.58) Valter Nyström (Alvin Fredriksson), 5–5 (47.53) Valdemar Karlsson (Edwin Ingvarsson).

Förlängning: 6–5 (61.23) Ivar Kahra (David Koskela).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Åmåls SK J18: 2-0-3

Hammarö HC: 0-3-2

Nästa match:

Åmåls SK J18: Kristinehamns HT, borta, 30 oktober

Hammarö HC: Örebro HUF:2/Örebro HK:2, hemma, 30 oktober