Förlängningsseger för AIK mot Skellefteå AIK U20

AIK-seger med 3–2 efter förlängning

AIK:s femte seger på de senaste sex matcherna

Borna Kopac avgjorde för AIK

Det blev en riktigt tajt match när AIK tog emot Skellefteå AIK U20 i U20 nationell norra. Matchen avgjordes först i förlängningen där hemmalaget var starkast och segerresultatet blev 3–2 (2–0, 0–2, 0–0, 1–0). Borna Kopac blev matchhjälte för AIK med sitt mål i förlängningen.

Segern var AIK:s femte på de senaste sex matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

I och med detta har Skellefteå AIK U20 fyra förluster i rad.

Mora nästa för AIK

Tim Lindström gjorde 1–0 till AIK efter bara 2.04 efter förarbete från Max Eriksson och Elliot Östervall Lewis. Laget gjorde 2–0 när Nikodemus Wernquist hittade rätt efter pass från Max Eriksson och Tim Lindström efter 14.22.

Skellefteå AIK U20 reducerade till 2–1 redan efter efter 3.02 i andra perioden genom Rasmus Olsen Brekke assisterad av Noel Nyberg och Valter Nyström-Dübbel. Efter 19.22 i andra perioden nätade Noel Ingelsson framspelad av Vincent Wedin och Noel Nyberg och kvitterade för Skellefteå AIK U20.

Tredje perioden blev mållös och det tog matchen till förlängning.

I förlängningen tog det 2.59 innan AIK avgjorde till 3–2. Stor matchhjälte blev Borna Kopac, framspelad av Elliot Östervall Lewis och Nikodemus Wernquist.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Skellefteå vunnit.

I nästa omgång har AIK Mora borta i Wibe Arena, lördag 14 februari 15.00. Skellefteå AIK U20 spelar hemma mot Luleå söndag 15 februari 12.00.

AIK–Skellefteå AIK U20 3–2 (2–0, 0–2, 0–0, 1–0)

U20 nationell norra, Ulriksdals IP

Första perioden: 1–0 (2.04) Tim Lindström (Max Eriksson, Elliot Östervall Lewis), 2–0 (14.22) Nikodemus Wernquist (Max Eriksson, Tim Lindström).

Andra perioden: 2–1 (23.02) Rasmus Olsen Brekke (Noel Nyberg, Valter Nyström-Dübbel), 2–2 (39.22) Noel Ingelsson (Vincent Wedin, Noel Nyberg).

Förlängning: 3–2 (62.59) Borna Kopac (Elliot Östervall Lewis, Nikodemus Wernquist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK: 4-1-0

Skellefteå AIK U20: 1-2-2

Nästa match:

AIK: Mora, borta, 14 februari 15.00

Skellefteå AIK U20: Luleå HF, hemma, 15 februari 12.00