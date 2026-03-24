Foegele och Pinto blev matchvinnare mot NY Rangers

2–1 vann Ottawa med mot NY Rangers på bortaplan på tisdagen i NHL.

Segern var Ottawas femte på de senaste sex matcherna.

NY Rangers–Ottawa – mål för mål

Shane Pinto gav Ottawa ledningen efter sex minuter assisterad av Claude Giroux och Jordan Spence.

Efter 6.46 i andra perioden nätade Warren Foegele framspelad av Lars Eller och gjorde 0–2.

7.03 in i tredje perioden nätade NY Rangers Conor Sheary på pass av Tye Kartye och Matthew Robertson och reducerade. Men mer än så orkade NY Rangers inte med.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

NY Rangers–Ottawa 1–2 (0–1, 0–1, 1–0)

NHL, Madison Square Garden

Första perioden: 0–1 (6.30) Shane Pinto (Claude Giroux, Jordan Spence).

Andra perioden: 0–2 (26.46) Warren Foegele (Lars Eller).

Tredje perioden: 1–2 (47.03) Conor Sheary (Tye Kartye, Matthew Robertson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Rangers: 0-1-4

Ottawa: 4-0-1

