FOC Farsta IF:s tunga svit fortsätter efter 5–8 mot Värmdö HC 2

Värmdö HC 2 vann med 8–5 mot FOC Farsta IF

Sverre Eklinder tremålsskytt för Värmdö HC 2

Åttonde förlusten i följd för FOC Farsta IF

FOC Farsta IF har fortfarande inte tagit någon seger i serien. Matchen i Ekhallen på lördagen blev den åttonde raka utan seger för FOC Farsta IF när laget mötte Värmdö HC 2 i U18 Div 1 östra B herr. Slutresultatet blev 8–5 (4–1, 2–2, 2–2).

Sverre Eklinder gjorde tre mål för Värmdö HC 2

Värmdö HC 2 spelade bäst i första perioden som laget vann klart med 4–1.

Andra perioden slutade 2–2 och ställningen efter två perioder var 6–3.

FOC Farsta IF reducerade igen efter tolv sekunder i tredje perioden genom Viggo Renström på pass av Justin Lindqvist och Love Hedlund Nuora.

Efter 1.58 i tredje perioden reducerade FOC Farsta IF på nytt genom Alexander Ingerdal Sundstedt framspelad av Victor Bozzi.

12.59 in i tredje perioden fick Charlie Ebberyd utdelning på nytt på pass av Clifford Niinimaa Andersson och Sverre Eklinder och ökade ledningen.

Efter 15.02 nätade Love Tvelin återigen framspelad av Sverre Eklinder och Charlie Ebberyd och ökade ledningen för Värmdö HC 2. 8–5-målet blev matchens sista.

Värmdö HC 2:s Sverre Eklinder stod för tre mål och tre assists, Charlie Ebberyd gjorde två mål och spelade dessutom fram till fyra mål och Love Tvelin gjorde två mål och ett målgivande pass. Viggo Renström gjorde två mål och en assist för FOC Farsta IF.

Värmdö HC 2 stannar därmed på sjätte plats och FOC Farsta IF sist, på sjunde plats i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Värmdö HC 2 med 4–3 efter förlängning .

I nästa match möter Värmdö HC 2 Spånga IS U18 borta på söndag 30 november 17.35. FOC Farsta IF möter Trångsunds IF U18 fredag 28 november 20.00 hemma.

Värmdö HC 2–FOC Farsta IF 8–5 (4–1, 2–2, 2–2)

U18 Div 1 östra B herr, Ekhallen

Första perioden: 1–0 (0.21) Love Tvelin, 2–0 (2.51) Sverre Eklinder (Charlie Ebberyd), 3–0 (3.08) Charlie Ebberyd (Love Tvelin, Sverre Eklinder), 4–0 (8.41) Dennis Larsson (Elias Fält), 4–1 (18.07) Viggo Renström (Love Hedlund Nuora).

Andra perioden: 5–1 (24.00) Sverre Eklinder (Charlie Ebberyd), 5–2 (31.43) Justin Lindqvist (Viggo Renström), 6–2 (38.45) Sverre Eklinder (Charlie Ebberyd), 6–3 (39.20) Oskar Palmqvist (Alexander Ingerdal Sundstedt).

Tredje perioden: 6–4 (40.12) Viggo Renström (Justin Lindqvist, Love Hedlund Nuora), 6–5 (41.58) Alexander Ingerdal Sundstedt (Victor Bozzi), 7–5 (52.59) Charlie Ebberyd (Clifford Niinimaa Andersson, Sverre Eklinder), 8–5 (55.02) Love Tvelin (Sverre Eklinder, Charlie Ebberyd).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Värmdö HC 2: 2-1-2

FOC Farsta IF: 0-0-5

Nästa match:

Värmdö HC 2: Spånga IS IK, borta, 30 november

FOC Farsta IF: Trångsunds IF, hemma, 28 november