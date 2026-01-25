FOC Farsta IF föll stort mot Spånga – efter tung sistaperiod

Spånga vann med 8–2 mot FOC Farsta IF

Spångas femte seger på de senaste sex matcherna

Spångas Linuz Lindberg tremålsskytt

Hemmalaget FOC Farsta IF hade fortfarande chansen mot Spånga inför tredje perioden. Men där fick Spånga rejäl utdelning. Till slut blev det hela 2–8 (0–2, 2–2, 0–4) i matchen i U18 division 1 östra A fortsättningsserie.

Linuz Lindberg gjorde 1–0 till Spånga efter bara 43 sekunder med assist av Sixten Classon och Morris Herry. Efter 17.12 ökade också ledningen när Spånga gjorde 0–2 när Linuz Lindberg återigen slog till på passning från Sigge Boss.

Spånga gjorde två mål i andra perioden och gick från 0–2 till 0–4.

FOC Farsta IF reducerade dock till både 1–4 och 2–4 genom Viggo Hallbeck och Love Hedlund Nuora i andra perioden.

Spånga fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–2. Målen i sista perioden gjordes av Rocco Tampella, Lucas Sjökvist, Noah Lindberg och Matvei Konosev.

Linuz Lindberg gjorde tre mål för Spånga och Noah Lindberg stod för tre poäng, varav ett mål.

Det här betyder att FOC Farsta IF är kvar på nionde och sista plats och Spånga stannar på andra plats, i serien. FOC Farsta IF var tvåa i tabellen för 16 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

Lagen möts igen 3 mars i Stricct Travel Arena.

Nästa motstånd för FOC Farsta IF är Tullinge U18. Lagen möts söndag 1 februari 17.40 i Ica Riksten Arena.

FOC Farsta IF–Spånga 2–8 (0–2, 2–2, 0–4)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Farsta Ishall

Första perioden: 0–1 (0.43) Linuz Lindberg (Sixten Classon, Morris Herry), 0–2 (17.12) Linuz Lindberg (Sigge Boss).

Andra perioden: 0–3 (21.28) Linuz Lindberg (Uno Wikman), 0–4 (28.45) Morris Herry (Noah Lindberg, Max Tuomela-Lundberg), 1–4 (30.19) Viggo Hallbeck (Love Hedlund Nuora), 2–4 (33.31) Love Hedlund Nuora (Taimuraz Galazov, Vilgot Arfalk).

Tredje perioden: 2–5 (49.19) Matvei Konosev (Noah Lindberg), 2–6 (54.13) Lucas Sjökvist (Hector Hultin, Simon Rudström), 2–7 (56.13) Rocco Tampella (Walter Flach), 2–8 (56.45) Noah Lindberg (Max Tuomela-Lundberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

FOC Farsta IF: 0-0-5

Spånga: 4-1-0

Nästa match:

FOC Farsta IF: Tullinge TP HC, borta, 1 februari 17.40