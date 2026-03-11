Florida vann med 4–3 hemma mot Detroit

Florida-seger med 4–3 mot Detroit

Floridas avgörande efter 59.45.

Carter Verhaeghe tvåmålsskytt för Florida

Det blev dramatiskt när Florida vann mot Detroit i NHL på onsdagen. Laget vann med 4–3 (1–0, 0–2, 3–1) hemma i Amerant Bank Arena. Segermålet för Florida stod Carter Verhaeghe för med bara 15 sekunder kvar av slutperioden.

Carter Verhaeghe gjorde två mål för Florida

Vinnie Hinostroza gav Florida ledningen efter 9.48 efter förarbete från Jesper Boqvist och Gustav Forsling.

Patrick Kane kvitterade för Detroit tidigt i andra perioden på pass av Moritz Seider och Alex DeBrincat. Detroit gjorde också 1–2 efter 12.59 i andra perioden när Justin Faulk slog till framspelad av Andrew Copp.

Florida kvitterade till 2–2 genom Niko Mikkola i början av tredje perioden i tredje perioden.

Efter 6.32 i tredje perioden gjorde Detroit 2–3 genom Marco Kasper.

Carter Verhaeghe såg till att Florida vände till ledning med 4–3 med två raka mål.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Detroit tar sig an Tampa Bay borta samma tid.

Florida–Detroit 4–3 (1–0, 0–2, 3–1)

NHL, Amerant Bank Arena

Första perioden: 1–0 (9.48) Vinnie Hinostroza (Jesper Boqvist, Gustav Forsling).

Andra perioden: 1–1 (23.54) Patrick Kane (Moritz Seider, Alex DeBrincat), 1–2 (32.59) Justin Faulk (Andrew Copp).

Tredje perioden: 2–2 (45.09) Niko Mikkola (Vinnie Hinostroza), 2–3 (46.32) Marco Kasper (Emmitt Finnie, Justin Faulk), 3–3 (58.30) Carter Verhaeghe (Matthew Tkachuk), 4–3 (59.45) Carter Verhaeghe (Matthew Tkachuk, Sam Bennett).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Florida: 2-0-3

Detroit: 2-1-2

Nästa match: