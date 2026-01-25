Florida vann i förlängningen mot Minnesota

Florida-seger med 4–3 efter förlängning

Brad Marchand gjorde två mål för Florida

Andra raka segern för Florida

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Florida avgöra den jämna matchen borta mot Minnesota i NHL. Slutresultatet blev 3–4 (1–2, 1–0, 1–1, 0–1). Stor matchhjälte i förlängningen blev Brad Marchand som stod för det avgörande målet.

Brad Marchand med två mål för Florida

Florida tog ledningen i första perioden genom Sam Reinhart.

Minnesota kvitterade till 1–1 genom Kirill Kaprizov efter 9.17.

Florida tog ledningen på nytt genom Brad Marchand efter 18.20 i matchen.

Efter 4.33 i andra perioden slog Joel Eriksson Ek till framspelad av Kirill Kaprizov och Quinn Hughes och kvitterade för Minnesota.

12.09 in i tredje perioden nätade Minnesotas Matt Boldy och gav laget ledningen. 13.11 in i perioden fick Sam Bennett utdelning på pass av Matthew Tkachuk och Brad Marchand och kvitterade.

Stor matchhjälte för Florida 3.00 in i förlängningen blev Brad Marchand med det avgörande 4–3-målet.

Floridas Brad Marchand stod för tre poäng, varav två mål.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 27 mars i Amerant Bank Arena.

Nästa motstånd för Minnesota är Chicago. Lagen möts onsdag 28 januari 02.00 i Grand Casino Arena. Florida tar sig an Chicago borta måndag 26 januari 01.00.

Minnesota–Florida 3–4 (1–2, 1–0, 1–1, 0–1)

NHL, Grand Casino Arena

Första perioden: 0–1 (6.44) Sam Reinhart (Aaron Ekblad, Carter Verhaeghe), 1–1 (9.17) Kirill Kaprizov (Matt Boldy, Mats Zuccarello), 1–2 (18.20) Brad Marchand (Sam Reinhart, Matthew Tkachuk).

Andra perioden: 2–2 (24.33) Joel Eriksson Ek (Kirill Kaprizov, Quinn Hughes).

Tredje perioden: 3–2 (52.09) Matt Boldy, 3–3 (53.11) Sam Bennett (Matthew Tkachuk, Brad Marchand).

Förlängning: 3–4 (63.00) Brad Marchand (Carter Verhaeghe).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Minnesota: 3-1-1

Florida: 3-0-2

Nästa match:

Minnesota: Chicago Blackhawks, hemma, 28 januari 02.00

Florida: Chicago Blackhawks, borta, 26 januari 01.00