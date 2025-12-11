Florida avgjorde i tredje perioden i segern mot Utah Mammoth

Seger för Florida med 4–3 mot Utah Mammoth

Floridas avgörande efter 59.08.

Floridas Sam Bennett tvåmålsskytt

Florida vann matchen borta mot Utah Mammoth i NHL efter avgörande sent. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Florida fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 3–4 (1–1, 2–2, 0–1).

Anton Lundell blev matchhjälte med sitt avgörande 4–3-mål med bara 52 sekunder kvar av slutperioden.

Anton Lundell bakom Floridas avgörande

Dylan Guenther gjorde 1–0 till Utah Mammoth efter elva minuters spel framspelad av John Marino.

1–1 kom efter 19.22 när Carter Verhaeghe hittade rätt efter pass från Aaron Ekblad och Sam Bennett.

Florida gjorde två snabba mål tidigt i andra perioden och gick från 1–1 till 1–3, båda målen av Sam Bennett.

Utah Mammoth reducerade och kvitterade till 3–3 genom Dylan Guenther och Jack McBain.

Men Anton Lundell stod för målet när Florida avgjorde matchen med 52 sekunder kvar att spela assisterad av Eetu Luostarinen och Sam Reinhart.

Floridas Sam Bennett stod för tre poäng, varav två mål.

Den 28 januari spelar lagen mot varandra på nytt, i Amerant Bank Arena.

Utah Mammoth tar sig an Seattle i nästa match hemma lördag 13 december 03.00. Florida möter Colorado borta fredag 12 december 03.30.

Utah Mammoth–Florida 3–4 (1–1, 2–2, 0–1)

NHL, Vivint Arena

Första perioden: 1–0 (11.20) Dylan Guenther (John Marino), 1–1 (19.22) Carter Verhaeghe (Aaron Ekblad, Sam Bennett).

Andra perioden: 1–2 (21.40) Sam Bennett, 1–3 (23.26) Sam Bennett (Carter Verhaeghe), 2–3 (23.42) Dylan Guenther (Lawson Crouse, John Marino), 3–3 (34.49) Jack McBain (Sean Durzi, Ian Cole).

Tredje perioden: 3–4 (59.08) Anton Lundell (Eetu Luostarinen, Sam Reinhart).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Utah Mammoth: 2-0-3

Florida: 3-1-1

Nästa match:

Utah Mammoth: Seattle Kraken, hemma, 13 december 03.00

Florida: Colorado Avalanche, borta, 12 december 03.30