Florida avgjorde i tredje perioden i segern mot NY Rangers

Florida-seger med 3–2 mot NY Rangers

Cole Reinhardt med två mål för Florida

Andra raka segern för Florida

Florida vann matchen hemma mot NY Rangers i NHL efter avgörande sent. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Florida fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 3–2 (2–1, 0–1, 1–0).

Cole Reinhardt slog till 18.10 in i tredje perioden och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.

Cole Reinhardt med två mål för Florida

Florida startade matchen bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Cole Reinhardt och Mackie Samoskevich innan NY Rangers svarade och gjorde 2–1 genom Matthew Robertson.

Efter 17.20 i andra perioden slog Gabriel Perreault till framspelad av Adam Fox och Alexis Lafreniere och kvitterade för NY Rangers.

Men Cole Reinhardt stod för målet när Florida avgjorde matchen med 1.50 kvar att spela på passning från Luke Kunin och Donovan Sebrango.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har New York Rangers vunnit.

I nästa match möter Florida Detroit hemma och NY Rangers möter Tampa Bay borta. Båda matcherna spelas torsdag 16 april 01.00.

Florida–NY Rangers 3–2 (2–1, 0–1, 1–0)

NHL, Amerant Bank Arena

Första perioden: 1–0 (9.35) Cole Reinhardt (Tobias Björnfot, Vinnie Hinostroza), 2–0 (11.31) Mackie Samoskevich, 2–1 (15.19) Matthew Robertson (Noah Laba).

Andra perioden: 2–2 (37.20) Gabriel Perreault (Adam Fox, Alexis Lafreniere).

Tredje perioden: 3–2 (58.10) Cole Reinhardt (Luke Kunin, Donovan Sebrango).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Florida: 2-1-2

NY Rangers: 2-0-3

Nästa match:

Florida: Detroit Red Wings, hemma, 16 april 01.00

NY Rangers: Tampa Bay Lightning, borta, 16 april 01.00