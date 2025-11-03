Flemingsberg vann toppmötet mot Nyköping med 3–2

Flemingsberg segrade – 3–2 efter straffar

Flemingsbergs sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Jacob Heimer avgjorde för Flemingsberg

Flemingsberg tog en stark seger på hemmaplan när man vann mot Nyköping i U20 region öst herr på måndagen med 3–2 (0–0, 2–1, 0–1, 0–0, 1–0) efter straffar. En viktig seger i toppen av tabellen.

Segern var Flemingsbergs sjunde på de senaste åtta matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

Flemingsberg–Nyköping – mål för mål

Den första perioden slutade mållös. Nyköping gjorde 0–1 genom Carl Fredriksson efter 3.28 i andra perioden.

Noah Wideberg och Theo Venturi Karlström låg sen bakom vändningen till 2–1 för Flemingsberg. 11.26 in i tredje perioden slog Luiz Liljeblad till på pass av Jonathan Özdemir och Albin Andersson och kvitterade. Flemingsberg vann straffläggningen efter att Jacob Heimer satt den avgörande straffen.

Det här var Flemingsbergs sjätte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Nyköpings tredje uddamålsförlust.

I tabellen innebär det här att Nyköping nu ligger på fjärde plats. Flemingsberg leder serien.

När lagen senast möttes vann Flemingsbergs IK med 5–3.

Lördag 8 november möter Flemingsberg Nacka borta 13.00 och Nyköping möter Huddinge borta 16.00.

Flemingsberg–Nyköping 3–2 (0–0, 2–1, 0–1, 0–0, 1–0)

U20 region öst herr, Visättra Ishall

Andra perioden: 0–1 (23.28) Carl Fredriksson (Arvid Nilsson, Noah Kolsbo), 1–1 (26.46) Noah Wideberg (Loke Hagel), 2–1 (38.53) Theo Venturi Karlström (Noah Wideberg, Erik Diberius).

Tredje perioden: 2–2 (51.26) Luiz Liljeblad (Jonathan Özdemir, Albin Andersson).

Straffar: 3–2 (65.00) Jacob Heimer.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Flemingsberg: 4-1-0

Nyköping: 3-1-1

Nästa match:

Flemingsberg: Nacka HK, borta, 8 november

Nyköping: Huddinge IK, borta, 8 november