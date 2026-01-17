Flemingsberg vann – Axel Ridderström matchvinnare

Flemingsberg vann med 4–1 mot Nacka

Flemingsbergs sjunde seger på de senaste nio matcherna

Axel Ridderström med två mål för Flemingsberg

Flemingsberg besegrade Nacka på bortaplan i lördagens match i U20 region öst fortsättning herr. 1–4 (0–1, 0–1, 1–2) slutade matchen.

Segern var Flemingsbergs sjunde på de senaste nio matcherna, och fjärde raka segern på bortaplan.

I och med detta har Nacka sex förluster i rad.

Erik Diberius blev matchvinnare

Flemingsberg tog ledningen efter 7.21 genom Melvin Kreibom efter förarbete från Oskar Bal och Kristoffer Paulrud.

Efter 14.30 i andra perioden slog Erik Diberius till framspelad av Macish Andersson och Noa Claeson och gjorde 0–2.

15.19 in i tredje perioden nätade Nackas Carl Bauman på pass av Fabian Alm och Sebastian Einarsson och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Nacka. 16.34 in i perioden fick Axel Ridderström utdelning på pass av Jacob Heimer och ökade ledningen. Efter 17.46 nätade Axel Ridderström på nytt framspelad av Benjamin Törngren och ökade ledningen för Flemingsberg.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa match, lördag 24 januari möter Nacka Nyköping borta i Stora Hallen 17.00 medan Flemingsberg spelar borta mot IFK Täby HC 19.30.

Nacka–Flemingsberg 1–4 (0–1, 0–1, 1–2)

U20 region öst fortsättning herr, Nacka Ishall

Första perioden: 0–1 (7.21) Melvin Kreibom (Oskar Bal, Kristoffer Paulrud).

Andra perioden: 0–2 (34.30) Erik Diberius (Macish Andersson, Noa Claeson).

Tredje perioden: 1–2 (55.19) Carl Bauman (Fabian Alm, Sebastian Einarsson), 1–3 (56.34) Axel Ridderström (Jacob Heimer), 1–4 (57.46) Axel Ridderström (Benjamin Törngren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nacka: 0-1-4

Flemingsberg: 3-1-1

Nästa match:

Nacka: Nyköpings HF Ungdom, borta, 24 januari 17.00

Flemingsberg: IFK Täby HC, borta, 24 januari 19.30